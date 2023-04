Una increíble victoria puso a Los Pumas 7s en la final

Los Pumas 7's derrotaron a Samoa por 24-19 con un try de Marcos Moneta en el tiempo extra y accedieron a la gran final del Seven de Singapur.

En un cierre de película, que tuvo al bahiense Santiago Álvarez Fourcade en cancha, el seleccionado argentino se metió en una nueva final por el título, desde las 8.28 de nuestro país, en vivo en Star+ y ante Nueva Zelanda.

En el cierre del cotejo, Samoa se encontraba arriba en el marcador por 19-12 y el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora necesitaba un try convertido para igualar las acciones. Tras una serie de intentos, Tomás Elizalde aprovechó el movimiento de Rodrigo Isgró y con un pick and go logró apoyar la conquista para llevar el encuentro a tiempo extra.

En el comienzo del mismo, el propio Isgró fue nuevamente fundamental. El back asistió a Marcos Moneta, quien pisó para adentro, dejó a dos rivales en el camino y voló al ingoal para decretar el pase de Los Pumas 7's a la gran final de Singapur. (ESPN)