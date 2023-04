Maidana: "Es urgente la implementación de la SUBE en la línea 319"

Por Natalia Miguel

La suba del pasaje en la línea 319 que cumple con la traza Punta Alta-Bahía Blanca y viceversa, y el histórico reclamo por la implementación del servicio SUBE fueron analizados en el Concejo Deliberante de Coronel Rosales, entre los representantes del cuerpo y los dueños de la empresa El Villarino, quienes en principio -y como ya se difundiera en este medio- están de acuerdo con esa prestación, aunque tanto ellos como los ediles saben que deben destrabar esta cuestión en el ámbito nacional.

El concejal Santiago Maidana, presidente del bloque Juntos, sostuvo que, en principio, se habló sobre lo que tiene que ver con el valor del pasaje, que "es un tema que nos preocupa porque a muchos vecinos los está afectando".

En estre caso, los responsables de la firma "trajeron un estudio de costo realizado muy exhaustivamente, donde nos demuestran que, en lo que fue 2022 y en lo que va de 2023, tuvieron un incremento en el costo del pasaje del 82% (hoy cuesta 418 pesos). A esto, sumaron otros valores vinculados con el cuadro salarial del personal -tienen 56 personas trabajando-, que se subió en 140%".

"A ello sumaron el precio del combustible, por encima del 100%, los insumos importados en los mismos porcentajes y el costo de los vehículos (compraron 5 unidades nuevas). Y esto hace que el estudio de costo que trajeron, tenga la justificación del aumento del boleto".

"Pero más allá de los aumentos, que todos sabemos, por el contexto económico que estamos viviendo en el país, que es algo a esperar, se suma la falta del servicio de SUBE, que le quita los atributos sociales a todos los pasajeros que viajan para estudiar y trabajar. Esto que podría ser un paliativo y además un derecho, no se dio hasta el momento y justamente fue la cuestión que abordamos también con los transportistas".

"Ellos nos manifiestan un acta de conformidad que firmaron con el Ministerio de Transporte de la Nación, en febrero de 2021, donde hicieron entrega de toda la documentación que se le pide y el gobierno nacional, desde entonces, no les respondió absolutamente nada. Cuando empezamos a indagar sobre cuáles serían los motivos por los cuales está frenado este trámite, descubrimos que hay un decreto, el 84/2009, que en su artículo 1 lo que plantea es no incluir a los transportes interurbanos dentro del sistema SUBE".

Sobre el particular, Maidana dijo que "evidentemente es una decisión política que está firmada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo que nosotros le estamos pidiendo ahora al gobierno nacional, en conformidad con la empresa, es que ese decreto se modifique y se puedan incluir a los transportes interurbanos dentro de la SUBE. Eso haría que todas las personas que tienen atributo social, también pueden utilizarlo en la línea 319".

El edil indicó que además "está el agravante que manifiesta la empresa en el mantenimiento, que se traslada al costo del pasaje, y es que hace un año que tienen congelados los subsidios provinciales, como todas las firmas del transporte de la provincia, y hace 6 meses que no cobran el fondo compensador que debería darles, por convenio, el Ministerio de Transporte de la Nación. Osea, el gobierno nacional tampoco les está enviando los subsidios que corresponden".

Lejos de defender a la empresa, Maidana dijo que "lo que estoy planteando es que todo eso luego se traslada al bolsillo de los vecinos. Si por un lado, la cuestión de los subsidios no está funcionando y encima los derechos que deberían cumplirse a través del sistema SUBE no se cumplen porque no hay una decisión política del gobierno nacional, entonces nosotros debemos exigir desde el CD en conjunto con todos los bloques para hacer un proyecto dirigido al gobierno nacional para modificar el artículo 84".

Impotencia

Respecto a las situaciones que se presentaron en los últimos tiempos, sobre jóvenes que no pudieron continuar con sus estudios en Bahía Blanca ante la imposibilidad de afrontar el costo del boleto, el edil dijo que "más allá de una reflexión, lo voy a resumir en hechos concretos de cuál es nuestra postura en relación con el valor que le damos a la educación y el transporte para que ello pueda ser cumplido por los jóvenes".

En tal contexto, dijo que "cuando asumimos en la gestión, a fines de 2015, a mi me tocó en ese momento ser jefe del Área de Juventud, pusimos como prioridad con la doctora Gómez y el intendente Uset el tema del boleto estudiantil gratuito. En enero de 2016 ya estábamos reunidos buscando la modalidad para implementarlo y en marzo de ese año estábamos haciendo la entrega de ese beneficio. Es decir, que para nosotros no es una cuestión electoralista, sino que hace 8 años que venimos llevando adelante esta política concreta a nivel territorial".

"Somos el único espacio que tiene la autoridad de hablar de esto porque lo hicimos, lo sostenemos y lo vamos incrementando año a año. Y lamentablemente, cuando vemos un gobierno nacional y provincial que debería encarnarse en esta necesidad de los vecinos y poder concretarla como lo hicimos a nivel local, nos da mucha impotencia y bronca, pero no podemos quedarnos en eso, sino que debemos accionar, presentando todos los reclamos que correspondan en los órdenes nacional y provincial y facilitar en las instancias pertinentes todo los trámites administrativos que sean necesarios para que esto pueda llevarse adelante a la brevedad", remarcó.

"Como Municipio, nos hicimos cargo de este derecho que consideramos debe ser cumplido para los estudiantes. El otro día me pasó, en una manifestación, donde una chica se puso a llorar porque tenía que dejar de estudiar este año. Eso da muchísima impotencia y obviamente desde nuestro lugar exigimos a los gobiernos nacional y provincial que tome las decisiones para que la SUBE se implemente en la línea 319 en forma urgente", manifestó Maidana.

Tiempos

El lesgislador expuso que la SUBE se implemente prontamente es una decisión política del gobierno nacional y "sobre eso tenemos que trabajar y, desde allí, se origina el proyecto conjunto del CD. Y ello se suma a todas las gestiones que está haciendo el intendente (Mariano Uset) y la diputada Abigaíl Gómez, quien en forma permanente hace las presentaciones que corresponden, no solamente ante la Cámara de Diputados, sino ante el Ministerio de Trasnporte".

"Estamos haciendo esfuerzos desde todos los espacios y particularmente el PRO lo está haciendo con la diputada Gómez desde que era secretaria de Gobierno municipal", insistió.