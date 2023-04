Daniel Correa: “Somos un equipo intenso, con chicos que muestran madurez”

"Jugar en La Loma con la gente era un deseo instalado de nuestra parte y de los dirigentes. Los hinchas empujan mucho. Había ansiedad, pero la cancha se llenó y el equipo pudo brindarles una alegría".

Después de cinco meses y medio, Bella Vista retornó a su estadio enfrentar a La Armonía. Tras purgar la sanción, el equipo que dirige Daniel Correa debutó -en la cuarta fecha- con un triunfo. Y, de yapa, pelea arriba (está a tres puntos de Liniers, con un partido menos)

--Todo salió redondo

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Sí. Nos tocó enfrentar a un rival de cuidado, con jugadores de valía que te complican. En el desarrollo el resultado pudo haber sido más amplio, pero hubo que trabajar mucho para eso.

--¿Demostraron ser un equipo muy intenso?

--Le decía a los chicos que la capacidad de este equipo es tratar de ser intenso con la pelota la mayor parte del partido. En algún momento esa intensidad disminuye porque el rival juega y el cansancio aparece, pero buscamos hacer esa diferencia para no correr riesgos. En los últimos partidos salió bien.

--Se te había planteado un problema porque no pudiste contar con Gabino Balleggia.

--Sí. Gabino nos da esa pausa y claridad a la hora de manejar los tiempos del partido; es un jugador que no se apura nunca, acelera cuando hay que acelerar. Hasta nos ha aportado gol. Era un dilema resolver su ausencia, pero los muchachos que arrancaron, y los que vienen de atrás, hacen un gran aporte.

--¿Qué te genera el nivel y la madurez de chicos que están haciendo sus primeros pasos en Primera?

--Es un sello del club. Bella Vista viene con una base de trabajo de sus divisiones formativas. Tiene cantidad y calidad, hay excelentes formadores y eso es un mérito enorme. Después los chicos hacen lo suyo, se preocupan, entrenan para mejorar día a día, tienen nutricionista, gimnasio…

“Uno trata de sacar el mayor rédito posible, porque hay rendimientos sorprendentes, parecen adultos con apenas un puñado de partidos. A los chicos los respalda una estructura con jugadores de experiencia, sus verdaderos guías.

--¿Qué te gustó puntualmente del equipo ante La Armonía?

--Estuvimos sólidos defensivamente. Como ante Tiro, volvimos a terminar un partido sin goles en contra, algo que no pasaba el año pasado. Estar mentalmente en partido siempre no ayuda a ser más eficientes.

--¿Qué les falta?

--Mejorar la definición. Hemos tenido muchas más chances sin poder concretar; son aspectos a mejorar. Después, la entrega, el juego, la intensidad y el compromiso de los jugadores me deja muy satisfecho.

--Los puntos de local pasan a ser determinantes.

--Con el apoyo de nuestra gente y convicción vamos a tratar de hacernos fuertes, pero también pretendemos exponer estas virtudes en otras canchas. Así llegamos a pelear arriba, entonces: ¿porqué cambiar?”.

--Tenés jugadores, como Lucas Martínez, que piden cancha.

--Ja, ja. Un lindo dolor de cabeza. Lucas viene pidiendo minutos, nos aporta soluciones. También Franco (Pane) se está adaptando a la categoría y Matías Mayer tiene un nivel bárbaro. Si en algún momento tengo la necesidad de utilizar a los tres lo haré.

--Cuántos elogios se lleva el “5”.

--Le decía a un profe de las formativas que no le tengo que decir nada porque hace todo perfecto. No termina agotado, llega un segundo antes; la acción del tercer gol fue exquisita. El año pasado, en un partido con Sporting, chocó mucho y los juntábamos en el piso. Ahora está más maduro, no pega patadas, ni va al roce; su juego es el anticipo, el ganar tiempo y su técnica para manejar la pelota. Al lado tiene un gran ladero como Sacomani.

--Mariano está con una edad ideal para ser líder.

--Exacto. Le digo a los chicos que observen, porque en algún momento el rival se fija, empieza a prestar más atención y si te quedaste te superan.

--¿Como está Quique?

--Tiene desgarrado el "isquio". Gutiérrez estaba en duda, pero optó por jugar y no pudo terminar, aunque aportó un gol y viene sobresaliendo. Después entró el juvenil Agustín Reule, otro chico que está pasando un momento bárbaro.

--¿Y "Trapito" Martínez?

--Está en un muy buen momento. Lo merece porque viene con una gran formación y trabaja a conciencia. Es un chico con mucha humildad, ganas de progresar. Está bueno que pasen esas cosas, el equipo les aporta esa posibilidad de poder lucirse cuando se los exige; y hay veces que durante el partido te llegan poco.

"Tanto él como Mungo, Reule, Mazzella y Mellado, entre otros, son chicos que están cosechando lo que sembraron, porque vienen trabajando duro y se esmeran por mejorar. Tenemos una tercera división muy buena, con juveniles preparados para entrar cuando los necesitamos", puntualizó.