Por el riesgo de que haya inundaciones, ya funciona la Mesa de Riesgo Hídrico

A partir de las estimaciones meteorológicas que establecen que este año se dará un evento El Niño y que probablemente termine ocasionando copiosas lluvias en territorio bonaerense -incluso en esta región-, desde el gobierno de la Provincia se puso en funcionamiento la Mesa de Riesgo Hídrico.

Se busca sistematizar las herramientas destinadas a mitigar los efectos de inundaciones y colaborar para atender a las respuestas que surjan desde las comunas en peligro o problemas. Además, se propone concientizar a la población sobre lo que puede ocurrir y qué opciones existen para encontrar soluciones.

El secretario de Recursos Hídricos bonaerense, Guillermo Jelinski, señaló que la idea es preparar al Estado y a la población que “está saliendo de una sequía histórica” debido a tres años seguidos del fenómeno La Niña.

“En las próximas semanas pasaríamos a un estado entre neutro y El Niño, lo que podría traer lluvias muy fuertes entre agosto y septiembre”, explicó.

El Sudoeste Bonaerense es considerada una zona de riesgo bajo de inundaciones, salvo en el sector que involucra a los municipios de Guaminí y Adolfo Alsina (el sistema de lagunas Las Encadenadas del Oeste) y el norte de la Sexta Sección. Esto no significa, claro está, que pueda haber algún tipo de inconveniente puntual en otros distritos.

De hecho, en los momentos en que se dan grandes lluvias en la zona serrana, también se complica la situación de las poblaciones que se encuentran en el camino por el cual el líquido escurre hacia el mar.

Si bien la zona es considerada de bajo riesgo, ha habido episodios graves de excesos hídricos por lluvias extraordinarias.

Por esta razón, se comenzó a trabajar para preparar los recursos y a la población. “La prevención es la mejor herramienta en zonas vulnerables”, dijo.

El funcionario señaló que desde el área a su cargo se buscará crear las condiciones para “mitigar los efectos de los excedentes hídricos de la precipitación extrema” y también coordinar con las comunas.

“Los municipios son los principales actores y quienes más tienen que trabajar en ese sentido, sobre todo porque cada uno debe contar con un plan de contingencia; en esto también se encuentra involucrada la subsecretaría de Emergencias del ministerio de Seguridad”, aclaró.

En este marco, el proyecto contempla distintas disposiciones y comportamientos a desarrollar en casos de emergencias hídricas, como determinar cuáles son las calles seguras, dónde se encuentran las zonas altas o en qué sector están los lugares de evacuación para guarecerse.

El funcionario bonaerense recordó que en el año 2020 se había desarrollado una encuesta en todos los municipios respecto de la temática hídrica.

“Queríamos saber si había gente capacitada o tenían conocimiento del riesgo hídrico, si contaban con un área destinada a las obras hidráulicas en sus ciudades o si tenían algún recurso económico para el mantenimiento de operación de las obras hidráulicas”, enumeró.

La Organización Mundial Meteorológica confirmó que la probabilidad de instauración de un episodio de El Niño durante la primera mitad del año es baja (15 % entre abril y junio), pero aumenta gradualmente hasta el 35 % para mayo-julio.

Sólo respondieron a la convocatoria 109 de los 135 municipios.

“Ese porcentaje indicó tener zonas inundables, aunque el 70% reconoció que sus habitantes no saben qué hacer. Por ejemplo, en la Cuenca del Salado la forma de inundación que se da es diferente a la del Sudoeste Bonaerense, porque es lenta, persistente, de mucho nivel y baja velocidad”, explicó.

En cambio -agregó-, en la zona de las sierras se da una inundación repentina, con una lámina de agua de baja altura, pero de mucha velocidad.

“Uno está parado y el agua lo arrastra contra una pared. Hay distintos tipos de amenazas. La provincia tiene niveles de riesgo asociado en todas las regiones; por eso es fundamental que los 135 municipios tengan armado su plan de riesgo”, cerró.

¿Se inunda o no se inunda más?

Jelinski manifestó también que las obras no siempre resuelven el problema de las inundaciones. “El término ‘no se inunda más’ -NdR: en referencia a una declaración de Mauricio Macri en la campaña para las PASO 2019- no es real: las obras mitigan el riesgo y permiten que baje la vulnerabilidad, pero no alcanzan cuando hay una crecida superior a los valores para las que fueron calculadas”, dijo.