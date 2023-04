Marcado interés por los talleres del área de Cultura

Por Natalia Miguel

Hay quienes solamente lo hacen como pasatiempo. Otros por la curiosidad de aprender algo nuevo, que les había quedado en el tintero y ahora tienen el tiempo para hacerlo. También están aquellos que se suman para incorporar los primeros aprendizajes que le servirán como trampolín para una carrera futura y, por otro lado, aparecen quienes deseen capacitarse para luego desarrollarlo como oficio, como una herramienta para convertirse en emprendedor.

Así fue como se anotaron más de 600 personas en los talleres que, a partir del próximo lunes, comenzará a dictar la Dirección municipal de Cultura.

La cantidad de personas es tal y las propuestas tan variadas, que sus organizadores decidieron en este 2023 dictar las diversas cursadas en el Complejo Cultural Estación Solier, el Teatro Colón y el barrio Laura.

Se trata de folklore, lengua de señas, teatro para adultos y adolescentes, cerámica para niños y adultos, artes visuales: dibujo, pintura y grabado; freestyle, danza fusión, y corte y confección.

El diseñador Gustavo Bouscayrol, director del área, dijo en diálogo con La Nueva. que "hay más de 600 personas inscriptas. Tenemos a los anotados que ya sabemos que van a ingresar a los talleres y una lista con gente en espera. Siempre tuvimos una buena afluencia de alumnos, pero nunca habíamos tenido a tantos interesados como en este año. Por ejemplo, la opción de lengua de señas tiene más de 100 personas inscriptas y lo mismo ocurre con teatro y corte y confección. Algo similar sucede con cerámica que está como colapsado y con bellas artes".

"El interés es por igual tanto por parte de los niños y adolescentes, como de los adultos. En el caso de artes visuales es para chicos de 6 a 11, danza fusión, desde los 6 y freestyle a partir de los 8. El resto de las alternativas es para todas las edades", comentó.

Los talleres de folklore, teatro de adultos, cerámica y artes visuales, se dictarán en la ex Estación Solier (Rosales 900), y lengua de señas, en el Teatro Colón. El teatro para adolescentes, freestyle y danza fusión en ambos espacios, en tanto corte y confección será en el Centro Deportivo y Cultural de barrio Laura.

"Estas opciones son planteadas por el equipo de Cultura y la demanda la produce el mismo público. Los talleres, en todos los casos, son gratuitos y solamente los alumnos deben llevar los elementos que utilicen en cada disciplina. Quienes no pueden llevar los elementos, se evalúan los casos, pero nadie se queda sin trabajar. No hay espacio suficiente para todos los dictados, por esto es que decidimos repartir las clases en tres espacios y en diferentes días. Por ejemplo, el día que hay cerámica no se dicta artes visuales porque ocupamos la misma sala", mencionó.

Destacó que entre los alumnos, la población juvenil se acerca mucho para utilizar esos conocimientos como herramientas de trabajo. "También se da el caso del teatro independiente, mediante el cual se cobra una entrada y el dinero recaudado se distribuye entre los artistas. Otros casos, son los chicos de teatro que luego siguieron la carrera en Bahía Blanca. Y después están los jubilados que quieren aprender un oficio y, por otro lado, las chicas que hicieron en 2022 el curso de corte y confección que trabajaron durante todo el verano. Hay una señora que nos ha enviado fotos con sus prendas y con otra ropa, como chaquetas, que hizo a pedido; es decir todo lo que han aprendido en el taller. Entonces podemos decir que salen preparados para trabajar", dijo al tiempo que expuso que al finalizar la cursada, hacia finales de año o a los seis meses, de acuerdo a la propuesta, se entrega un título de participación.

En cuanto a la designación de los profesores, sostuvo que es difícil conseguirlos, a la vez que remarcó que se disponen en horas cátedras, "como se debe, y otros pertenecen al área de Cultura y son de planta. De todos modos, es complicado armar las grillas de horarios, considerando las clases educativas de los chicos. Tenemos profesores recién recibidos de la Escuela de Arte y otros con trayectoria. También para ellos es una muy buena alternativa. Hemos tenido docentes muy buenos, con premios provinciales".