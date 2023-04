Por qué se incrementa en esta época el robo de plantas de marihuana

layout="fixed-height">

Audionota: Juan Ignacio Zelaya

Durante los primeros días de marzo dos episodios policiales llamaron la atención.

En ambos casos, distintas personas fueron detenidas por la Policía luego de robar plantas de cannabis sativa (marihuana) de patios de viviendas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Si bien el botín elegido por los ladrones resulta particular, algunos investigadores consultados informaron que este tipo de hechos es habitual en esta parte del año.

Una cuestión de estacionalidad y desarrollo del cultivo y el precio del producto comercializado ilegalmente, son dos aspectos que toman en cuenta quienes llevan adelante esta modalidad delictiva.

Uno de los hechos se produjo en Tarija al 1200, donde dos personas (una de ellas un menor de 15 años) ingresaron en un inmueble tras forzar un tejido de alambre e intentaron sustraer varias plantas.

El dueño de la propiedad manifestó que tenía autorización para cultivar por motivos medicinales.

Unos días después se produjo un caso similar en el sector de Newton al 2600, que finalizó con el arresto de dos jóvenes y el secuestro de los ejemplares robados.

Aquí, según indicaron las fuentes consultadas, el vecino señaló que estaba realizando los trámites para obtener el permiso.

“Se dan más casos, aunque la mayor parte no se denuncia porque el damnificado no cuenta con la autorización para realizar la plantación. Si para cualquier delito la cifra negra (no denunciados) es del orden del 35%, en este tipo de casos se duplica o triplica”, dijeron los voceros.

“Es una clase de hechos que resultan comunes a esta altura del año”, continuó.

Floración

Una de las cuestiones señalada como fundamental para que sucedan este tipo de hechos en los primeros meses del año tiene que ver con el desarrollo de la planta y el momento de la floración.

“Es una planta a la que se podría decir que le gusta el calor y no tiene gran resistencia al frío. Si bien fue sufriendo mutaciones transgénicas y en ese aspecto se mejoró, eso sigue estando presente”, comentaron los informantes.

Los ejemplares son plantados en noviembre y luego de algunos meses se produce la floración.

“No tiene sentido la sustracción en los primeros meses, porque la planta es muy chica, entonces se da entre marzo y abril, cuando el desarrollo es más importante y están produciendo la flor, que es el cogollo”.

Según especialistas, este proceso tiene que ver con lo que se denomina fotoperíodo. Es decir, la relación entre las horas de luz y de oscuridad que reciben las plantas.

El crecimiento vegetativo se da en los meses en que las horas de luz superan en cantidad a las de oscuridad.

La floración, en tanto, se pone en marcha cuando comienzan a reducirse naturalmente ese tiempo de luz, con el verano avanzado y la llegada del otoño.

Costos y calidad

Los robos, a su vez, están motivados por los altos precios de venta que se manejan en el mercado ilegal de marihuana, según confirmaron fuentes relacionadas con la investigación de estos hechos.

“Ese aspecto determina que las plantas sean buscadas. Si bien algunas de las personas involucradas (en los robos) pueden ser consumidoras, la mayoría de ellas también está vinculada a la venta de esta sustancia”, señalaron.

Trascendió que en la actualidad un frasco de mermelada conteniendo unos 10 o 15 gramos de cogollo (flores) es comercializado a unos 25 mil pesos.

“De una planta grande, de casi dos metros de altura, se puede llegar a rescatar un kilogramo de cogollo, que luego del secado pierde un porcentaje de ese peso. De todas maneras, puesto en el mercado de drogas, significa un elevado monto de dinero”, dijeron los informantes.

Agregaron que, por otra parte, también son buscadas las plantas por el contenido de THC o tetrahidrocannabinol, que es el compuesto psicoactivo o psicotrópico de la planta del cannabis.

En ese aspecto la concentración es superior a la que tiene “el paraguayo” (marihuana traída desde ese país limítrofe), “que viene mezclado con otras cosas, como material fecal de animales, pasto o miel.

Finalmente, mencionaron que este tipo de droga “abunda en invierno, cuando acá solo se puede cultivar indoor (interior)”.

El cultivo autorizado

¿Qué es? El REPROCANN es una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. La inscripción concluye con la extensión de un certificado de cultivo.

¿Para quiénes? Se puede inscribir toda persona que cuente con indicación médica, que haya firmado el consentimiento informado y que cumpla con los requisitos y los trámites solicitados.

¿La cantidad? Los inscriptos están autorizadas a cultivar hasta 9 plantas de cannabis en floración por paciente.