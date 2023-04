Alerta "Amarilla": Olimpo ganó, sigue invicto y ya es puntero

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Haciendo gala de su jerarquizada y afinada contundencia, porque creáme que no fue un aluvión de situaciones de pregol o peligro constante sobre el arco rival, Olimpo venció 2-0 a Sansinena, prolongó su racha invicta (se la cortó a su contrincante de esta tarde) y, lo más relevante, pasó a comandar las posiciones de la Zona 1 del torneo Federal A.

No me queda otra que dividir el encuentro en dos. Pero no me voy a referir a una etapa y a la otra, no, porque el trámite cambió para siempre a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Cristian Amarilla, de primera y a la corrida, definió por encima de Chávez para establecer la apertura del marcador, después de un teledirigido largo de Diego Ramírez, que en su propio campo pisó la redonda hacia atrás desairando a tres adversarios a la vez, zona donde cualquier entrenador, si la llegaba a perder, lo podía mandar a freir churros. En una palabra: golazo.

Hasta ahí, el de Cerri había obnubilado al aurinegro. Con intensidad, enjundioso, multiplicando esfuerzos, voluntades y solidaridades, el 4-1-3-2 del DT Sebastián Polla trabó el trámite con una articulación colectiva prácticamente impermeable, una contracción a la marca por demás aplicada y una estampa de equipo bien de la categoría.

A los 2 minutos, Antunes arribó tarde a un despeje dentro del área grande, me dio la impresión que la pierna no continúo con el reocorrido habitual y que Patricio Moyano se tiró antes de un posible contacto, que existió, pero sin que sea infracción. Para los colegas apostados en el estadio Luis Molina fue penal, aunque nadie del local, ni squiera Moyano, protestó por la acción. Ni en ese momento ni al finalizar la primera parte,

Ante tan incómodo panorama, la visita le hizo frente al "raspa que te raspa" y, pese a que le costó correr y sorprender, se sintió en partido cuando Ramírez y Gutiérrez encontraron aire en los pocos espacios que existían.

Después de ver tantos enfrentamientos de este estilo, uno imagina lo que puede llegar a escribir mientras adentro del campo de juego se debaten en duelos titánicos, pero lo que es imposible de imaginar es en que momento ese jugador distinto, de jerarquía y que puede jugar de volante o de punta, puede destrabar cualquier conflicto táctico o de confusión mental.

Amarilla marcó su sexto tanto consecutivo y desactivó la fórmula con la que el dueño de casa había pergeñado el cotejo: pressing, cortar y no dejar jugar. Una vez en desventaja, no supo como reorganizarse, perdió conexión todo el tiempo, no tuvo balas arriba y solo fue pretensioso con algún movimiento predeterminado --y practicado-- a partir de alguna pelota parada.

"Había que luchar, era la única forma de ganarlo", manifestó Juan Perotti en zona de vestuarios, tal vez refiriéndose a una "guerra" futbolística a la que el olimpiense no estaba acostumbrado.

Aunque los de "Cacho" Sialle (se fue expulsado a los 22 del complemento por protestar reiterados fallos y entender que el árbitro Joaquín Gil no era equitativo al momento de sancionar las faltas, aunque a mi me pareció que podría haber expulsado a Ramírez cuando le fue mal a Romero estando amonestado y que no le mostró la amarilla a Perotti y Affranchico en dos foules tácticos que cortaron avances prometedores), en un piso túpido pero desparejo, entendió que con el 10 arriba podía darse el lujo de saltar líneas sin sentir vergüenza. Así fue: rechazo largo de Affranchino, "Usain Bolt" Amarrilla le ganó a todos en velocidad, tocó de zurda y 2-0 para bajar el telón.

Sí, bajar el telón, que fue lo que hizo Sialle armando un 5-4-1, sin héroes que pasen al ataque y con la premisa de cortar la cadena de pases locales antes de que llegue el balón al área de un seguro Martín García.

Tercer triunfo al hilo y "Alerta" amarilla.

La síntesis

Sansinena 0 (4-1-3-2)

I. Chávez 4

Santángelo 4

Piro 5

Vitale (c) 6

Trujillo 4

E. Romero 4

Aguirre 5

Robles 6

Véliz 3

Parodi 5

P. Moyano 5

DT: Sebastián Polla

Olimpo 2 (4-1-3-2)

M. García 6

Antunes 5

S. Alvarez 6

Lazza 6

Perotti 5

Cevasco 8

Affranchino 7

D. Ramírez 7

S. Gutiérrez 5

AMARILLA 8

Toledo 6

DT: Arnaldo Sialle

PT. Gol de Amarilla (O); a los 18m.

ST. Gol de Amarilla (O), a los 28m. A los 22m. fue expulsado Sialle (DT de Olimpo).

Cambios. 45m. S. Suárez (6) por Veliz, 61m. Hermann (5) por P. Moyano y 74m. R, Gómez por Trujillo y Wiechniak por E, Romero, en Sansinena; 32m. Pucheta (6) por S. Alvarezm 64m. Hadad (5) por S, Gutiérrez y 82m. Flores por D. Ramírez, F, Giménez por Amarilla y Trejo por Toledo.

Amonestados. E. Romero (25m.), en Sansinena y D, Ramírez (27m.) y Antunes (57m.), en Olimpo.

Arbitro. Joaquín Gil (4).

Cancha. Sansinena (5).