La China y Rusherking confirmaron su separación: “Con el corazón roto”

Tras días de fuertes rumores que hablaban de una crisis de pareja, “La China” Suárez y Rusherking confirmaron su separación a través de sus cuentas de Instagram. Desde hace un tiempo, ambos dejaron de compartir contenido en conjunto, como era habitual, y esto llamó la atención de sus seguidores.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, expresó la ex Casi Ángeles en su cuenta de Instagram, junto a un tierno video en el que se la ve haciéndole mimos en el brazo al cantante.

Si bien en un primer momento muchos de sus seguidores creyeron que el texto podría tratarse de una campaña ante el posible nuevo lanzamiento de un tema en conjunto, casi al unísono Rusherking hizo su descargo y fue tajante: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos”.

En esa misma línea, a través de sus historias de Instagram, agregó: “Quería contárselos porque hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las bolude... que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

De esta forma, a punto de cumplir su primer aniversario de noviazgo, la pareja comunicó que decidió ponerle fin a la relación que dio mucho que hablar desde su confirmación en mayo de 2022.

Lo cierto es que los seguidores de ambos, desde hace semanas, comenzaron a preguntarse qué pasaba entre ellos debido a que no compartían contenido juntos, como era muy habitual. También notaron que la actriz sacó de su casa las pertenencias del cantante.

No obstante, como ya habían enfrentado rumores de ruptura en los últimos meses, se creyó que sería uno más, ya que hace tan solo dos semanas atrás lanzaron su canción juntos “Hipnotizados”, en donde se mostraron muy enamorados. (La Nación)