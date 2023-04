“Recuperamos un jugador determinante”, dicen en Tiro sobre el regreso de Seisdedos

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El domingo que pasó, Tiro ganó por primera vez en el torneo Oficial de la Liga del Sur, salió del fondo de las posiciones y recuperó a un jugador determinante: Agustín Seisdedos, quien volvió a ser titular en el auriviloeta campeón después de un año y tras superar una larga recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

“La lesión fue el 4 de abril de 2022, por la cuarta fecha del Apertura, ante Bella Vista en cancha nuestra. Ese momento, por más duro que sea, no te lo olvidás en la vida”, comenzó diciendo el delantero bahiense que renovó el préstamo (su pase pertenece a Olimpo) por una temporada más.

Fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Gerardo Godoy, mano derecha de Jorge Batista, líder del cuerpo médico de Boca.

Agus marcó el segundo tanto de su equipo, para vencer a Sporting 2-0 y así recuperarse de tres derrotas consecutivas.

“Fue un lindo gol, porque la pelota, al quedarme adelante, me facilitó enganchar y darle la comba justa para que se meta contra un palo”, contó quien se inició futbolísticamente en Liniers y que, en el Regional Amateur 2021-2022, reforzó, justamente, al sangre y luto de Punta Alta.

--Del 1 al 10, ¿en cuánto estás física, mental y futbolísticamente?

--En un 8. Contra Sporting jugué 60 minutos, pero ya había sumado 40 ante Bella Vista, en la fecha anterior. Le pedí al cuerpo técnico ir de a poco, porque en la semana, después de hacer distintos ejercicios de fuerza en el gimnasio, la rodilla se me inflamaba y me terminaba molestando. Sin embargo, el domingo terminé bárbaro, sin dolores ni miedos, y eso me fortalece la cabeza y el corazón.

“Sé que me falta ritmo y roce, por eso creo que voy a ser el jugador que realmente quiero ser de acá a un mes. Fue un año difícil, pero volví a ser titular y se ganó. Espero que el equipo siga en este camino para empezar a parecernos al Tiro campeón 2022”, señaló el punta, que no marcaba desde el 23 de octubre del año pasado, cuando por la fecha 13 del Clausura, Olimpo venció 1-0 a Villa Mitre en el Carminatti.

--Ahhh... ¿no se parecían?

–No estábamos acostumbrados a perder, pero si los tres primeros partidos los perdimos por algo fue. Este año no arrancamos como habíamos terminado el anterior, porque más allá de la actitud, la que tuvimos siempre, no eramos el equipo intenso, molesto y metedor que nos había llevado a la obtención del campeonato. No estábamos mal, pero internamente sabíamos que nos faltaba algo, juego, y eso lo conseguimos frente a Sporting.

--Ganaron y se metieron en la pelea.

--Es la idea, queremos demostrar que podemos ir por el título otra vez.

--Ante Sporting presentaron un 4-4-1-1 con vos de enlace: ¿te sentís cómodo en esa posición?

--Si, me gusta. Por lo general busco el lugar en la cancha donde sé que más cómodo me voy a sentir. La idea es estar siempre cerca del arco.

--¿Cómo estás ahora?

--Feliz, estoy pleno otra vez y voy a ayudar al equipo en lo que sea. La lesión de ligamento es complicada y traicionera, porque si te apurás en volver o la exigís más de lo debido se te puede producir una tendinitis. Por suerte el “Pitu” (Bilbao) me da una bota de comprensión para que utilice en toda la semana y eso me permite llegar de la mejor manera al partido del domingo.

--Con el triunfo del otro día, ¿respiró Hernán Rosell (el DT)?

--Sí, estaba preocupado, pero tanto él como nosotros sabíamos que íbamos a levantar el nivel para que aparezcan los resultados. El Negro es una gran persona, que vive con tanta pasión el fútbol que se amarga cuando nosotros jugamos mal o no hacemos lo que tenemos que hacer.

--De los nervios, ¿Hernán había empezado a fumar más?

--No sé cuántos atados por día, pero venía pitando parejito con Leo (De Paola, AC)... (risas). Lo más importante es que volvió la alegría al vestuario y que cada partido lo afrontamos con la idea de defender el título que tan merecidamente conseguimos.

Va por los 100

79

Presencias son las de Agustín en distintos equipos de la Liga del Sur: 33 en Liniers (2015-18, Liga y Federal B), 40 en Olimpo (2019-21, LDS), 1 Sporting (Regional Amateur 2021-2022) y 5 en Tiro (2 en el Apertura 2022 y 3 en este Apertura 2023).