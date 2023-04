Tienen dos hijos, perdieron todo en un incendio y necesitan materiales

Marina Toro y Roberto Sabán son padres de dos hijos de 5 y 14 años y el pasado viernes perdieron su casa prácticamente nueva -la habían levantado ellos con mucho esfuerzo- en Los Tilos 6487, en cercanías de Grunbein y hoy necesitan materiales para la construcción poder poder regresar a su hogar que se vio envuelto en llamas por un aparente desperfecto eléctrico en una de las habitaciones.

Los daños materiales fueron tales que la vivienda está inhabitable, por lo cual, los cuatro se están alojando temporalmente en la casa de Juan, padre de Marina.

"Perdimos la habitación pasillo y baño. Mi marido es albañil, por eso, la mano de obra, con ayuda de amigos y familiares, la tenemos pero necesitamos más que nada materiales como cemento, cal, arena y ladrillos además de elementos para la instalación eléctrica", comentó Marina, quien atiende un kiosco.

Hacía solo un año y medio que la familia había logrado mudarse allí después de mucho tiempo que tardó en construir.

"Alimentos no necesitamos porque mi hijo va a la Escuela Media Nº 14 y el más chico al Jardín Nº 935 y nos ayudaron muchísimo con ropa y alimentos. Muchos clientes del kiosco me dieron colaboración, sobre todo con ropa para los chicos porque tenían que volver a clases y no tenían que ponerse", admitió.

El área de Acción Social del Municipio les donó colchones para los nenes y consiguieron que les prestaran algunos muebles básicos como camas y placares.

"Con alimentos y muebles estamos cubiertos. No quiero abusar de la ayuda de la gente porque quizás haya quien necesite mas que nosotros. Me da vergüenza pedir una colaboración así pero esta situación nos partió al medio y sin ayuda no vamos a llegar a reconstruir nuestra casa", dijo.

"Por suerte la gente nos ayudó muchísimo. No creí que Bahía era tan solidaria, yo también siempre ayudo y colaboro con mucha gente y bueno, esta vez me tocó a mí. Estamos remándola y de a poco podremos volver a nuestro hogar", dijo.