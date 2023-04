Salta: exintendente condenado por corrupción de menores buscará su reelección

Juan Rosario Mazzone, exintendente de El Bordo, Salta, fue destituido en 2015 y condenado por corrupción de menores dos años más tarde. En las próximas elecciones buscará su reelección.

A principios de 2015 se filtraron fotos de quien en ese momento era el intendente, en las que se lo veía junto a menores de edad en ropa interior, con el torso desnudo, en el interior de su casa.

El entonces intendente sostuvo que no tenía conocimiento de la edad de las jóvenes y afirmó ser víctima de una “operación política de la oposición” en un año electoral. Aseguró haber prestado su casa para una fiesta organizada por remiseros del pueblo y solo haber pasado a "ver cómo se desarrollaba todo". Sobre las fotos filtradas, Mazzone dijo que fueron las menores quienes le pideron que se tomara una foto con ellas.

Agregó: “Solo estaba sin remera cuando sacaron la foto, no desnudo”. Y remarcó: “No son de ninguna fiesta negra ni clandestina”. No obstante, poco después apareció una foto que lo mostraba en sunga.

Una de las jóvenes que estuvo en la fiesta aseguró al diario "El Tribuno" de Salta que la “amenazaron para que dijera que Mazzone tenía pantalones” y que su familia estaba presente. También que le habían ofrecido “tener sexo a cambio de plata” y que el intendente le dijo: “Yo tengo a chicas por $100, no a ratas por $500″.

El 13 de enero de 2015 el Concejo Deliberante de El Bordo votó la destitución de Mazzone, y un mes después la Legislatura de Salta aprobó la intervención del municipio. Luego, en 2017 fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de corrupción de menores.

Ocho años después de su destitución, La Justicia Electoral lo autorizó a competir como candidato el próximo 14 de mayo, dado que el dirigente ya cumplió su sentencia, que no estipulaba inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Las consideraciones efectuadas respecto de la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este Tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que no es posible crear requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos políticos que la ley no prevé ni la Constitución autoriza”, señaló el Tribunal en medio de la controversia.

”De los informes requeridos al Tribunal de Impugnación y al Tribunal de Juicio se desprende que Juan Rosario Mazzone, efectivamente, cuenta con un antecedente condenatorio (JUI 120807/15), no obstante lo cual, la fecha de la sentencia (17/2/2017) y su ratificación por el tribunal revisor (16/9/2019), impiden la aplicación de la Ley 8.275, encontrándose cumplido el plazo de condena”.

En Salta, el artículo 1° de la Ley 8.275 expresamente establece que “no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena”. (Con información de TN)