De Leo: “Hay que trabajar en la Bahía de los 110 mil pobres”

El senador provincial por Juntos y, desde esta tarde, oficialmente precandidato a intendente de Bahía Blanca, Andrés De Leo, señaló que es necesario poner en agenda la planificación de la ciudad para las próximas décadas, aseguró que hay que trabajar pensando en los más de 110 mil pobres que viven en ella y manifestó que "es necesario debatir esos temas más que enfrascarse en la rosca política" de cara a las próximas elecciones.

“Debemos trabajar en la Bahía que nos duele, esa de las 110 mil personas que se encuentran por debajo la línea pobreza. Todo esto esconde un grado muy fuerte de desigualdad en materia de infraestructura: hay muchos sectores sociales, a 15 cuadras de la Plaza Rivadavia, que carecen de infraestructura básica”, aseguró.

En este marco, indicó que es necesario también discutir cuál será el rol del Estado en esa materia

“Tiene que ser articulador y planificador. Hay un sector muy importante, que abarca a más de 110 mil bahieneses que necesita de un Estado que planifique una ciudad integrada. Esa es una agenda que Bahía Blanca necesita implementar hace muchos años”, manifestó.

El legislador fue este miércoles el primero de los potenciales precandidatos a la comuna bahiense en oficializar su postulación de cara a las próximas PASO del 13 de agosto. Para ello, realizó la inauguración de su local de campaña, en Rodríguez 62, con la presencia de un buen número de funcionarios y concejales afines, además de numeroso público. El lema de su campaña es "Cambia Bahía - Ahora De Leo".

Durante el acto señaló que el acto de esta tarde “es un paso más para un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo y que, de alguna manera, se va consolidando y despejando algunas especulaciones”.

“Sabemos que hay otros que van a ser candidatos y que están esperando que se aclare el panorama. Me parece que lo importante, más allá de las aspiraciones personales, es empezar a debatir la agenda de Bahía Blanca”, manifestó a “La Nueva.”.

Además, consideró que es necesario atender las necesidades de infraestructura a aquellos sectores “más bajos de la ciudad que todavía tienen demandas insatisfechas”, sobre todo en la zona sur.

“A eso se suman cuestiones de seguridad o cómo hacer que en Bahía -además de ser esa gran ciudad industrial- se pueda generar un estímulo a la inversión, que genere trabajo y atraer inversiones”, explicó.

También dijo que es necesario pensar en la forma en continuar con el mejoramiento de los espacios verdes, algo que calificó como “un gran avance que ha tenido esta gestión”, y en qué forma se consigue que llegue a otros sectores de la ciudad que lo están demandando.

De Leo aseguró que su aspiración es que con el resto de los precandidatos oficialistas se pueda discutir sobre “qué ciudad queremos y, después, qué Juntos por el Cambio queremos”.

“Si no nos podemos de acuerdo por diversas razones, lo dirimiremos en las PASO. Me parece que Juntos por el Cambio le prometió a los argentinos ser distintos y ser mejores, y creo que no podemos copiar las metodologías y las formas de disputa de poder que han llevado al fracaso a gran parte del sistema político argentino”, señaló.

Al respecto, aseguró que la alianza Juntos “es la última reserva de esperanza de un cambio profundo”.

“No podemos transformar esa esperanza en pos de apetencias personales o sectoriales”, concluyó.