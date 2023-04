Yanina Latorre disparó contra Romina de Gran Hermano tras sus dichos sobre LAM

Luego de que finalizara Gran Hermano 2022 la polémica en torno a sus participantes continúa. En este caso, Romina Uhrig, una de las últimas eliminadas, se vio involucrada en una discusión con los integrantes de LAM, el programa de Ángel De Brito.

La integrante de GH fue la única de las eliminadas que no asistió al programa para ser entrevistada y, tras varías cancelaciones, dejaron de invitarla. Sin embargo, la exdiputada reveló por qué decidió no ir.

“En LAM hubo un ensañamiento conmigo porque fui diputada, porque soy peronista, soy kirchnerista; es simplemente por eso”, comenzó explicando en el programa de streaming ‘Hoy Vale Todo’.

Y añadió: “Mintieron y dijeron que yo tenía un sueldo de setecientos mil pesos y que lo seguía cobrando”.

Al escuchar estas declaraciones, Yanina Latorre, una de las panelistas más picantes de LAM, disparó contra la ex hermanita. “Rominita de mi corazón, acá no mentimos. Cuando hablamos de tus sueldos, de las causas, no es ni porque sos kirchnerista, ni por peronista; vos tenés denuncias por corrupción e enriquecimiento ilícito con tu marido (Walter Festa)”, sostuvo Yanina.

La panelista le recordó a Romina que en el programa se habló de todos sus compañeros y estos si fueron para dar sus versiones. “Decís que acá te atacamos y te maltratamos, y acá nadie te atacó ni te maltrató. Fuiste a una casa expuesta durante 5 meses, al programa con más éxito de la televisión argentina. Acá se habló de Alfa, de Coti, y ellos vinieron y respondieron. A vos no te conviene porque mentiste”, acusó.

Además, Yanina le dijo que tenía que hacerse cargo de la exposición que eligió. “Entraste a una casa diciendo que eras manicura, que sufrías violencia económica, que te habías separado de tu marido y que eras pobre. También dijiste que no tenías un mango y que necesitabas un techo para tus hijas”, le recordó.

Y continuó: “Acá siempre dije que era mentira. Saliste y tenías una mansión, autos de alta gama, y estamos llenos de fotos con tu marido en el shopping. El fin de semana estuviste en el Unicenter con él y con guardaespaldas, y están las fotos”.

La polémica entre sus panelistas y la ex integrante de Gran Hermano ocurrió en medio de las vacaciones del conductor de LAM, Ángel De Brito. Sin embargo, el periodista decidió hablar al respecto y se defendió desde su cuenta de Instagram.

“A todos estos nabos incluida la ex diputada con su marido investigado por enriquecimiento ilícito les cuento que leímos LA CAUSA. Es información. Y si, no me gustan los chorros, soy así. Lola”, escribió el conductor.

Y agregó: “¿Por qué no le preguntan qué aportó todos los años que trabajo para el Estado? ¿Y cómo tienen ese nivel de vida, mientras los honestos se rompen el alma para llegar a fin de mes?”. (NA)