"Estoy decidido a jugar un último partido", aseguró Del Potro

Ya había dado indicios, pero esta vez fue contundente. "Estoy dedicido a volver y jugar un útimo partido como profesional", anunció el tandilense Juan Martín Del Potro; una idea que hace tiempo viene masticando y madurando en su mente.

Hasta llegó a declarar, con tono de broma pero un trasfondo más bien certero, que hizo una promesa a Lionel Messi y compañía si Argentina ganaba el campeonato del mundo en Qatar 2022.

En diálogo con el medio The West Australian, Delpo, ex Nº3 del mundo, reconoció que está trabajando físicamente para intentarlo una vez más, aunque, esta vez, afrontar un último partido y a la altura de las circunstancias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"No sé si mi rodilla me permitirá estar o no al 100%, pero tengo claro mi deseo de que el último partido de mi carrera profesional sea este año y, en ese caso, tiene que darse en Flushing Meadows", expresó el tandilense, en relación a la próxima edición del US Open.

"Voy a trabajar duro para ponerme a punto y luego ya se verá qué ocurre", agregó Juan Martín, de 34 años, ganador del US Open en 2009 y finalista de la edición 2018.

Su último partido dentro del circuito ocurrió en febrero de 2021, en la primera ronda del Argentina Open, en Buenos Aires, donde, tras caer ante el azuleño Federico Delbonis, se despidió entre lágrimas ante el público argentino, asegurando que muy difícilmente pueda volver a jugar.