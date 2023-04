"Si Aníbal conoce tanto la provincia, que se presente en las PASO como gobernador con Alberto de Presidente"

El jefe de Asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró este miércoles que "si (el ministro de Seguridad) Aníbal Fernández conoce tanto la provincia, se podría presentar en las PASO como candidato a gobernador, con Alberto Fernández de candidato a Presidente".

En medio de la crisis política por el aumento de los hechos de inseguridad en el Gran Buenos Aires, desatada a partir del asesinato de un chofer de colectivos de la línea 620 en La Matanza y la posterior golpiza de sus compañeros al ministro de Seguridad del distrito, Sergio Berni, el funcionario bonaerense aseguró que la administración de Axel Kicillof le pidió "20 mil veces" a Aníbal Fernández que les diga "dónde están esos gendarmes" enviados por la Nación al conurbano.

"Nosotros no sabemos porque nunca nos lo dijeron, no sabemos si están haciendo algún procedimiento en la calles, en algún retén, realmente no lo sabemos. Sería tan fácil como enviar un Excel o un mapa interactivo mostrándonos dónde están esos gendarmes", cuestionó en declaraciones radiales.

"Se refiere, creo que erradamente, a que el gobernador tiene desconocimiento de lo que pasa en la provincia. Ayer estuvimos en Navarro y General Rodríguez , hoy en Bolívar y en Veinticinco de Mayo. Me animo a decir que no debe haber habido un gobernador en la provincia de Buenos Aires que la haya recorrido y la conozca como Kicillof", continuó.



"Tengo un profundo respeto por Aníbal pero me parece que estas declaraciones no suman para nada. Quizás él conoce más la provincia que el gobernador. En ese caso Aníbal se podría presentar a una PASO para gobernador de la provincia. Es más, podríamos pensar una fórmula, inclusive ahora que se habla de una PASO a nivel nacional y provincial, podría ser (Alberto) Fernández presidente y (Aníbal) Fernández, gobernador. Los Fernández sería la fórmula", lanzó Bianco.