Dos vehículos y un caballo se vieron involucrados anoche en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 85, en cercanías a Coronel Pringles, cuando una camioneta no logró esquivar a un equino que se cruzó en la carretera y lo embistió, lo que provocó a su vez el vuelco de un camión que intentó eludir el siniestro.

Medios pringlenses indicaron que el hecho se produjo a unos 15 kilómetros de la localidad y que, tras lo sucedido, una mujer debió ser trasladada a un centro médico por una lesión en su muñeca. El animal, en tanto, falleció en el acto.

"Veníamos viajando a unos 90 kilómetros por hora, se me cruzó el caballo y no me dio tiempo a nada, ni a frenar", dijo el conductor de la camioneta, que se dirigía en sentido a Coronel Suárez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Por suerte no se metió el caballo adentro del habitáculo. A mi mamá la llevaron al hospital porque tenía un fuerte dolor en la muñeca. El camión después le pegó con el acoplado a la camioneta y terminó volcando. Estas cosas te amargan la vida, pero podría haber sido peor", expresó en diálogo con Multimedios Pringles.

A raíz del fuerte impacto con el equino, el vehículo quedó atravesado en medio de la cinta asfáltica y en ese momento un camión que circulaba hacia Coronel Pringles se topó con el accidente.

El conductor del rodado mayor, quien resultó ileso, indicó que vio a la camioneta cuando se encontraba a pocos metros. “Con el camión la alcancé a esquivar, pero la toqué con el acoplado. La camioneta estaba en el medio de la ruta, por suerte yo venía despacio” declaró a Diario El Orden el camionero oriundo de Coronel Pringles.

En el sector trabajaron los Bomberos Voluntarios de Coronel Pringles, personal policial, del Comando de Prevención Rural de Coronel Pringles y efectivos de Defensa Civil de esa localidad.