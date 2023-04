“Amén, Francisco responde”, un documental sin censuras

En la mañana de hoy se estrenó en Star+ "Amén, Francisco responde", un documental que convoca a jóvenes de entre 20 y 25 años, provenientes de distintas partes del mundo para discutir problemáticas de la actualidad: tecnología, inmigración, pobreza, abusos, entre otros.

Una ex monja peruana, una persona "no binaria", un migrante, una víctima de abusos, una trabajadora sexual, y una católica antiabortista comparten una charla con la figura más importante de la Iglesia Católica.

Los creadores de esta conversación son el periodista Jordi Évole y el productor Márius Sánchez, una dupla que ya ha sido capaz de presentar entrevistas complicadas en un formato de fácil escucha con el programa español "Salvados", en el cual lograron entrevistar dirigentes políticos, sociales y diferentes personalidades.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Describieron a la producción como “una oportunidad única de juntar dos mundos que normalmente no se tocan”.

Se filmó en junio del año pasado en el barrio alternativo romano de Pigneto, fuera del Vaticano. “Fue increíble que el Papa no tocase absolutamente nada, creo que a cualquier líder mundial que le dieses la oportunidad de retocar una entrevista que tiene que verse en todo el mundo, retocaría, y en este caso el Papa fue muy generoso y ha tenido un voto de confianza hacia nosotros desde el minuto uno de este proyecto”, comentaron los realizadores del documental.

Los jóvenes le preguntan si conoce Tinder, si tiene teléfono celular y sobre temas usualmente tabú para la Iglesia Católica que van desde el sexo, los abusos, la pérdida de la fe, la identidad de género, el maltrato a personas del colectivo LGBT+, hasta el aborto. El Papa, que al final dice “aprendí mucho de ustedes”, nunca se escandaliza.

Durante el especial, una joven argentina de Santiago del Estero, católica, feminista y defensora del aborto legal, le entrega "con mucho amor y respeto" un pañuelo verde, una imagen que probablemente le chocará a los sectores celestes de la Argentina. “Te lo agradezco”, le dice el papa Francisco. Emocionada, la joven le cuenta que para ella fue un “tránsito muy duro” descubrirse católica y abortista a la vez.

Francisco, que siempre condenó sin medias tintas el aborto –cuya legalización en la Argentina significó para él un golpe muy duro–, subraya, como hizo en otras oportunidades, la necesidad, de todos modos, de una actitud de misericordia y acompañamiento hacia las mujeres que se ven obligadas a recurrir a esta práctica.

“A una mujer que aborta no se la puede dejar sola, hay que acompañarla: tomó esa decisión, abortó, entonces no hay que mandarla al infierno de golpe, aislarla... Hay que acompañarla. Pero conviene llamar a las cosas por su nombre: una cosa es acompañar a la persona que hizo esto y otra cosa es justificar el acto”, advierte.

Évole, que se mostró muy satisfecho por el resultado de "Amén, Francisco responde", ante una pregunta sobre qué fue lo que más lo impactó de las declaraciones del Papa, no tuvo dudas: “Quizás pasa desapercibido, pero el Papa acaba haciendo una alabanza al sexo.

No lo coloca en el lugar del pecado, de lo prohibido, donde muchas veces el sexo ha estado en el mundo de la Iglesia. Incluso dice una frase algo así como que no se había hecho especialmente bien la catequesis del sexo en la Iglesia. Me parece muy valiente la respuesta y creo que puede que mucha gente le agradezca, católicos que han vivido el sexo con una cierta conflictividad o por cómo se le ha vendido el cura de su pueblo y en cambio el Papa hace ahí una apertura muy interesante”.

Sofía Fábregas quien es la vicepresidenta de producción de Disney+ en España comentó: “Que el Papa Francisco se siente a dialogar con jóvenes que están en la periferia de la Iglesia católica con esta honestidad y cercanía le da un enorme valor a este especial original. Fue un encuentro único y estamos muy orgullosos de poder descubrírselo al mundo”.

(Con información de Infobae y La Nación)