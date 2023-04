Cómo funcionarán los servicios durante el jueves y viernes Santo

El Municipio informó hoy cómo funcionarán los servicios comunales durante el jueves y viernes Santo.

Transporte público

Las líneas transitarán el jueves con horarios de sábado y el viernes con frecuencia de domingo.

Consultas en: www.gpsbahia.com.ar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Recolección de residuos

La actividad se desarrollará en forma normal.

Hospital Municipal

El servicio de emergencia y los consultorios de guardia funcionarán entre las 8 y las 20 horas.

Cementerio

El horario de visita será el habitual, de 8 a 17 horas. La administración atenderá de 7 a 12.

Estarán habilitados tanto el acceso principal de calle Lejarraga, como el ubicado en Sarratea y Abad.

Estacionamiento medido y pago

No se cobrará el uso del sistema. No obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales

Sin atención al público.