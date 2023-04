Al referirse a la agresión que sufrió el ministro Sergio Berni, el intendente Héctor Gay declaró ayer que solo con voluntarismo no alcanza para abordar la seguridad y que hace falta planificación e inversión en tecnología.

La respuesta, fuerte, no tardó en llegar. El representante del Ministerio de Seguridad en Bahía Blanca, Federico Montero, le pidió "que deje de relatar y se ponga a gestionar, que no acompañan ni gastando la plata que le mandamos".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Estoy de acuerdo que solo con voluntarismo y sin planificación no se puede combatir la inseguridad, pero a mí me daría verguenza decirlo cuando le pedimos un plan de seguridad hace 3 años pero no lo presentaron", dijo Montero, que es director de Fiscalización y Control Policial.

Lo marcó a Gay como "el intendente que durante su gobierno tuvo el atentado más grande que sufrió Bahía, que fue una bomba en un local partidario donde no andaba una sola cámara, como al día de hoy".

"Es decir que la planificación la relata pero no la aplica, la gestión la relata pero no la aplica y el uso de recursos lo relata pero no lo aplica. Trasladado al truco, no te ayuda ni para mentir el envido. Básicamente se les cayó el relato", disparó Montero.

En la misma línea, aseguró que desde Alsina 65 "dejaron caer" un centro de monitoreo que entregaron llave en mano.

"No ejecutaron 90 millones"

Y también denunció que del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad que envía la Provincia a cada municipio (partida prevista en cada presupuesto para destinar a la materia) Bahía Blanca solo ejecutó el 30% de los 130 millones de pesos.

"El Ministerio de Seguridad les mandó el año pasado fondos por 130 millones de pesos y no ejecutaron 90 millones. Que Gay le explique a los bahienses por qué no se ejecutaron esos 90 millones de pesos, que eran para seguridad. Les mandamos 5 notas intimándolos para que ejecutaran y rindieran la plata. Ahí es donde tiene que aplicar la capacitación de la que habla, pero con los funcionarios propios, porque si no saben que la ley de presupuestos implica no poder ejecutar el presupuesto 2022 en el 2023, tienen que empezar por la capacitación interna", remarcó.

Para que no vuelva a pasar

Este año Bahía debería recibir 209 millones de pesos por la misma vía.

"La semana pasada hicimos un Zoom con todos los municipios, para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado. Y el miércoles que viene vamos a convocar a todos los secretarios de Seguridad de la región para explicarles punto por punto, qué se puede y qué no se puede hacer. De la sexta sección, el único municipio que no pudo ejecutar el total de los fondos fue Bahía", sostuvo.

Finalmente, con respecto a la actitud asumida por Berni durante el incidente con los compañeros del colectivero asesinado, que el intendente de alguna manera consideró imprudente, Montero dijo que "no es una posibilidad para el ministro no ir, va a todos lados".

"Siempre actuó de esa manera, si hay algo que no se le pude reprochar es que en las situaciones más complicadas puso la cara.