Mientras en Bahía el caso Carlaván sigue sin resolverse, mirá qué pasó en España

Mientras en nuestra ciudad el caso Carlos Carlaván volvió a salir a luz en los últimos días y no le encuentran solución, en España no se salvó ni el campeón de rally.

Pepe López, quien defendía el título de la categoría S-CER manejando un Hyundai, perdió la competencia porque se le vencieron los puntos del carnet de conducir. ¡Así fue!

"Durante el reconocimiento del tramo de test previo al rally, la Guardia Civil de Tráfico me paró y me comunicó que tenía consumido el saldo de puntos de mi carnet de conducir (le van a sumando a medida que cometen infracciones o tienen incumplimientos administrativos). Inmediatamente lo puse en conocimiento y participé días después en dicho Rally con su autorización previa, conforme a una instrucción de la DGT de 2018 que así lo estipula, siempre que la pérdida de puntos se deba a sanciones administrativas y no penales y -por supuesto- no se conduzca en vías abiertas al tráfico", explicó el piloto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El madrileño disputó los tramos al volante de su Hyundai, pero en los enlaces (en tráfico abierto), era su copiloto el que guiaba el vehículo.

"Tengo que anunciar que debo dejar el S-CER. Reconozco que han sido las presiones de terceros las que me han arrebatado en los despachos lo que pierden reiteradamente en los tramos. Sin embargo me permiten seguir compitiendo, siempre que sea en otras disciplinas. Esto es exactamente lo que ha sucedido. Todo lo demás que se diga o lea por ahí es absolutamente incierto, por lo que pido mis disculpas por no responder jamás a ninguna ofensa ni entrar en ningún tipo de polémica. Nos vemos pronto", aclaró López, en sus redes sociales.