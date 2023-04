Enzo Fernández podría tener un DT español en Chelsea

El entrenador español Luis Enrique, quien estuvo a cargo del seleccionado de su país en el Mundial de Qatar 2022, llegará en las próximas horas a Londres para arreglar el contrato y convertirse en el nuevo DT del Chelsea, equipo de la Premier Legue inglesa en el que juega el campeón del mundo Enzo Fernández.



Según el diario español Marca, hace algunas semanas el DT firmó un poder para que su agente le buscara destino en la Premier League y ahora todo apunta a que su deseo se hará realidad en el Chelsea.



El entrenador asturiano llegará a Londres cerca del mediodía y todo apunta a que el miércoles próximo debutará en el Chelsea en el partido que el equipo londinense jugará en el estadio Santiago Bernabeu ante el Real Madrid, en el cruce de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Chelsea se encuentra en una situación límite en la Premier League (undécimo a 33 unidades del líder Arsenal), pero con todas las opciones en la Champions League, con el Real Madrid como rival en cuartos de final.



Luis Enrique hubiera querido seguir trabajando a cargo del seleccionado español, que fue eliminado por Marruecos en octavos de final en Qatar al caer en una serie de penales tras haber igualado cero a cero, pero no le dieron la opción de continuar.



Tras un tiempo de reflexión, decidió dar el paso adelante y parece que ya encontró un posible destino en el Chesea, ayudado a que el máximo candidato de la dirigencia inglesa, el alemán Julian Nagelsmann, no puede trabajar mientras el Bayern Munich, club que acaba de despedirlo, le siga abonando el contrato.



También se habló de alguna chance para tomar el cargo para el argentino Mauricio Pochettino, quien no trabaja desde que abandonó el Paris Saint Germain y tras ser finalista de la Liga de Campeones con el Tottenham Hotspur en 2019. (Télam)