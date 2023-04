Alfa de "Gran Hermano" se encontró con Macri: le enviaron una propuesta a Romina

Walter "Alfa" Santiago publicó ayer en su cuenta de Instagram un video junto a Mauricio Macri. El exparticipante de "Gran Hermano" y el líder del PRO se encontraron en "Pepino", el bar que en más de una ocasión fue mencionado durante la emisión del reality de Telefe.

El video publicado fue con dedicatoria para su excompañera Romina Uhrig, quien en las primeras horas de haber ingresado a la casa más famosa del mundo dijo ser “peronista y kirchnerista”. Además, en su presentación contó que fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (2019-2021).

Durante la emisión del programa, Romina entabló amistad con Alfa, pero cerca del final su unión no terminó de la mejor manera. “Mirá Romina para que veas que no es mentira, yo te voy a decir algo: a 'Pepino' venimos lo que valemos la pena”, se lo escucha decir a Alfa e inmediatamente enfoca a Macri. Y sigue: “Acá está mirá, él te va a decir. ¿A dónde se tiene que sumar Romina, Mauricio? El expresidente responde 'a Pepino', en medio de una sonrisa. “¿Y al PRO?”, insistió Walter Santiago. “Y al PRO”, replicó el autor de "Para qué". “Ves Romina que es así”, finalizó el exhermanito.

Tras su salida de "Gran Hermano", Alfa viene paseando su repentina fama por espacios que a priori no corresponderían al rebote originado en el reality. Su historia de vida, sus mil y una anécdotas, sus chispazos con algunos excompañeros y su controvertida posición política -donde hasta llegó a acusar al presidente Alberto Fernández por recibir coimas- lo volvieron un personaje controvertido.

Días atrás, en diálogo con Jonatan Viale, Walter Santiago no quiso hablar de esta frase, alegando “amnesia temporal” al respecto. En cambio, analizó la situación actual del país donde fue muy duro con la clase dirigente. “La política acá se toma en broma. Desde que tengo uso de razón que escucho que estamos en crisis y que tenemos un plan para salir. Pero si el plan hubiera funcionado, si el bombo y el piquete sirvieran para algo, hoy seríamos un país del primer mundo”, conjeturó, y agregó. “Este es el peor momento del país desde que nací”.

En este punto, admitió que recibió ofrecimientos para sumarse a las filas de diferentes partidos políticos de cara a las próximas elecciones, a lo que se negó: “Yo no soy idóneo, y para estar en política hay que saber”, señaló, sin aclarar qué fuerzas políticas lo habían convocado.

“En diciembre del 83 se inventó la profesión de ‘los ineptos para todo, son aptos para política’. Si sos un buen piloto de autos, podes ser candidato; si sos buen cómico e hiciste reír a mucha gente, o si cantaste bien, podés ser candidato”, señaló. Y en este sentido, desestimó la posibilidad de convertirse él también en un outsider de la política: “Yo me convertí en un personaje que salió a la luz por todo lo que dije en 'Gran Hermano', eso no me hace apto para tener un puesto político”, enfatizó.

Romina Uhrig y Walter "Alfa" Santiago.

En este punto, el conductor de LN+ y su equipo le consultaron sobre los dirigentes que son de su agrado: “El único político que me convenció, que me gustaba, duró cinco días y fue (Ricardo) López Murphy. Si escuchás su discurso cuando asume como ministro de Economía, en el gobierno de (Fernando) de la Rúa, dice todo lo que había que hacer con un ajuste de 2.000 millones de dólares. Se acabó el gasto, las jubilaciones de privilegio, los asesores de los diputados, pero como no le convenía a nadie, a los cinco días lo echaron”, recordó. Además, destacó a Patricia Bullrich -”fue la única que le puso el pecho a (Hugo) Moyano”-, aunque advirtió: “No estoy muy metido en política, odio la política, porque veo lo que dicen y lo que hacen y es terrible”. (Teleshow)