Países Bajos: un tren chocó y dejó un muerto y 30 heridos

Un tren de alta velocidad chocó anoche contra una máquina de construcción en Países Bajos provocando la muerte de una persona, además de 30 heridos.

El choque ocurrió a la altura de la localidad de Voorschoten, cerca de La Haya, alrededor de las 3.30 hora local (22.30 del lunes en Argentina), según reportó la agencia de noticias AFP. Un tren de mercancías también chocó parcialmente con la maquinaria de construcción, indicaron los operadores ferroviarios.

Tras el impacto, el tren descarriló y dos vagones de pasajeros volcaron, uno hacia un campo adyacente y otro sobre un talud de la vía. Medios locales informaron que uno de los vagones se incendió tras el accidente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Primero escuchamos una explosión y luego otra mucho más intensa", declaró un vecino de 36 años. "Luego escuchamos a la gente gritar", agregó. Según las autoridades neerlandesas, el tren transportaba a medio centenar de personas.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, incluido un helicóptero, para trasladar a los heridos más graves al hospital. Algunos de ellos fueron atendidos en casas vecinas, según medios locales. "Una persona murió y al menos otras 30 fueron heridas. Once personas fueron acogidas en casas de vecinos, mientras que los heridos graves fueron trasladados al hospital", indicaron los servicios de emergencia. "La locomotora eléctrica del tren de mercancías quedó gravemente dañada pero el maquinista" fue examinado por un médico y "está bien", declaró el operador, DB Cargo.

"Escuchamos un ruido muy fuerte y de repente las luces se apagaron", dijo un testigo no identificado a la televisión local Omroep West. "No podíamos salir del tren inicialmente porque no había electricidad", afirmó el hombre, que parecía conmocionado. "Finalmente pudimos después de lo que parecieron horas", agregó.

Se trata de un "terrible accidente de tren", declaró en Twitter el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, confirmando que "desgraciadamente, una persona murió y muchas fueron heridas". "Mis pensamientos están con los familiares y con todas las víctimas", agregó.

Los servicios ferroviarios neerlandeses suelen realizar las obras de mantenimiento de las líneas interurbanas durante la noche. El presidente de la empresa ProRail, John Voppen, aludió a un "día negro para los ferrocarriles neerlandeses". El servicio en esta frecuentada línea, que conecta Ámsterdam con Bruselas y París, quedó suspendido y no se reanudará al menos hasta la tarde, dijeron las autoridades ferroviarias.

"Los daños son enormes, nunca había visto nada igual. Pero, afortunadamente, esto no ocurre a menudo en Países Bajos", declaró a la AFP el portavoz de ProRail, Jeroen Wienen, indicando que se habían abierto "varias investigaciones".

"Muchos se encuentran ahora con miedo e incertidumbre", comentaron el rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, y la reina Máxima.

El peor accidente ferroviario en Países Bajos ocurrió en 1962 en la colisión entre dos trenes de pasajeros en Harmelen, cerca de la ciudad céntrica de Utrecht, que provocó la muerte de 93 personas y lesiones en otras 52. Otra colisión cerca de Ámsterdam en 2012 dejó un muerto y 117 heridos. Posteriormente, en 2016, un tren chocó contra una grúa hidráulica en el centro del país, provocando una muerte y seis personas heridas. (Telam)