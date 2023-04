Canapino se ilusiona: "Ojalá podamos pelear cosas importantes", sostuvo

Luego de dos brillantes presentaciones y una magnífica carta de presentación en el exterior, el piloto argentino Agustín Canapino reconoció hoy estar ilusionado con la posibilidad de “pelear cosas importantes”, en su primera temporada de IndyCar.

“Ojalá podamos empezar a pelear cosas importantes. Sabemos que es difícil, pero lo vamos a intentar” remarcó el arrecifeño, de 33 años, luego de haber finalizado el domingo último en el 12mo. puesto en el óvalo del Texas Motor Speedway, en Fort Worth, por la segunda fecha del calendario anual del IndyCar Series.



“Hoy estamos lejos. Pero hablamos con Ricardo (Juncos), que es un loco lindo y vamos a tratar de hacer todo lo posible para avanzar” sostuvo el piloto del Dallara Chevrolet número 78, compañero de equipo en el Juncos Hollinger Racing del británico Callum Ilott.

En charla con ‘Carburando Radio’, el cuatro veces campeón del Turismo Carretera admitió -además- no ser “conciente del fervor que estoy despertando en la gente en la Argentina”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“La verdad no me daba cuenta porque pensaba que la mitad me bancaba y la otra mitad no. Sin embargo ahora que estoy acá (en los EE.UU.) y no me conoce nadie, los mensajes que me llegan desde la Argentina son muchísimos. No logro responderlos”, avisó el ‘Titán’.

Canapino agradeció el apoyo recibido el domingo último en el estado de Texas por “una bandita de argentinos que me fueron a alentar, con una bandera y todo. Se los agradezco infinitamente”, dijo.

Por último, el piloto bonaerense describió la sensación que atravesó cuando -al promediar la carrera- se tocaron los automóviles de los estadounidenses Graham Rahal y Devlin DeFrancesco, provocando un espectacular accidente que dio paso a la bandera amarilla.

“Pasé muy cerca a los automóviles de los dos (Rahal, DeFrancesco). No me quiero imaginar lo que hubiera pasado si los enganchaba a 370 kilómetros por hora”, confesó.

Canapino contó que la sensación fue “tan loca, que -de verdad- se me subieron los huevos a la garganta. Y me dije: ¿Qué hago acá?”, reflejó.

Con el duodécimo lugar alcanzado en Texas más una idéntica posición conseguida en la primera carrera del campeonato, en el callejero de St. Petersburgo, el piloto argentino reúne 36 puntos en la clasificación.

El puntero del torneo es el mexicano Pato O’Ward con 82 unidades, seguido por el sueco Marcus Ericsson, 75; el neocelandés Scott Dixon, 67; el norteamericano Josef Newgarden, 66; el español Alex Palou, 60.

La tercera competencia del certamen se desarrollará el domingo 16 del corriente en el trazado callejero de Long Beach, California.