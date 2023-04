Wado De Pedro confirmó que el Frente de Todos irá a las PASO

Eduardo "Wado" De Pedro, el ministro del Interior que responde a Cristina Kirchner, confirmó que el sector cristinista del Frente de Todos está dispuesto a ir una PASO contra Alberto Fernández, pero responsabilizó al jefe de Estado por la situación electoral en la que se encuentra el oficialismo.

“El presidente definió una estrategia hace mucho tiempo, aunque muchos sectores del FdT le pidieron discutir parte de la estrategia. No existió el ámbito para discutirla, con lo cual la situación que tenemos hoy fue producto de la decisión unipersonal del presidente que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica”, indicó.

Ante esto, el dirigente de La Cámpora afirmó que “hoy nos queda ir a una PASO, donde el presidente se va a presentar; es lo que tengo entendido”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Sería muy bueno que el presidente se presente, que el resto del FdT pueda armar una alternativa y que la gente pueda definir en las PASO”, expresó.

Las declaraciones del ministro confirman que el sector alineado con la vicepresidenta finalmente aceptó que la competencia interna en la alianza gobernante es la mejor opción para disputar las elecciones frente a la oposición, que con esa misma estrategia se impuso en las elecciones legislativas de 2021.

De Pedro, no obstante, remarcó que esa “aceptación” se dio no como fruto de acuerdos hacia adentro del Frente de Todos, si no como una imposición desde la Casa Rosada.

Para ello, una las fechas claves que aparecen en el calendario es el 15 de abril, momento en el que se reunirá el Consejo del Partido Justicialista. Allí empezarían a plasmarse las negociaciones que los distintos sectores que integran el Frente ya habrían empezado a desandar, a sabiendas de que la definición será fruto de las primarias. (con información de Infobae)