"Sería muy bueno volver a Boca con Bianchi y Veglio"

El cargo de director técnico continúa vacante en Boca de cara al debut en la Copa Libertadores frente a Monagas en Venezuela. En los últimos días, sonaron varios nombres para ocupar el lugar que dejó Hugo Benjamín Ibarra, como Gerardo Martino, José Pékerman y Diego Martínez. Y horas antes del partido del jueves, se postuló un nuevo candidato: Carlos Ischia, quien dirigió al Xeneize entre el 2008 y el 2009.

En diálogo con Boca de Selección, el DT de 66 años, actualemnte en Ecuador, afirmó que quiere volver a sentarse en el banco.

"Sería muy bueno regresar a Boca junto a Bianchi y Veglio", declaró Ischia, aunque luego aclaró que el Virrey no piensa en regresar a la actividad.

"Carlos (Bianchi) me dijo hace un par de años que ya no va a trabajar más”, puntualizó el ex DT de Rosario Central y Racing.

A pesar de la negativa del Virrey, Ischia expresó su deseo de volver a dirigir en Brandsen 805 por su cuenta: "Me encantaría volver a la dirección técnica de Boca. No tengo ningún problema con eso”. También, el DT campeón de la Recopa Sudamericana 2008 aclaró cómo es su vínculo con la actual dirigencia: “Tengo una muy buena relación Román, pero muy mala con Ameal. Él me echó”.

Además de hablar de su deseo de volver al club, Ischia destacó a Martín Palermo como un buen candidato para ser el entrenador xeneize: "En seis meses, Palermo va a tener la espalda para poder dirigir a Boca. Él se lo merece y va a ser técnico de Boca".