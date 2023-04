Larreta le contestó a Berni: “En vez de agradecer a la Policía, quiere putear al ministro”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, contestó las críticas de Sergio Berni al operativo realizado por la Policía porteña para evacuarlo de la zona donde fue víctima de una golpiza.

“Las imágenes son contundentes. La Policía de la Ciudad lo salvó de una situación muy violenta y grave y él, en vez de agradecer con humildad, quiere putear al ministro”, afirmó en declaraciones a Fm Blue.

Los dichos fueron ratificados minutos más tarde en un acto donde dio detalles de las medidas adoptadas contra el avance del dengue.

Berni había dicho que quería insultar a su par de la Capital Federal, Eugenio Burzaco, por las tareas realizadas por la Policía de la Ciudad en medio de los incidentes producidos ayer en la intersección de la General Paz y ruta 3. En ese lugar, Berni fue golpeado por compañeros del colectivero asesinado en La Matanza. Pese a que igualmente quería quedarse a dialogar con sus agresores, el gobierno dio la orden de evacuar al funcionario bonaerense porque consideraba que su integridad física estaba en riesgo.

En una primera conferencia de prensa realizada en la puerta del Hospital Churruca -donde fue asistido-, Berni dijo que la Policía de la Ciudad había hecho lo que se recomienda en esos casos, pero por la noche cambió su discurso y apuntó contra Burzaco.

“La Policía de la Ciudad me llevó detenido cuando estábamos viendo dónde nos reuníamos con los choferes que estaban allí. Por eso, lo mejor es que Burzaco no me llame porque se va a comer flor de puteada. No necesito explicaciones, conozco demasiado bien cómo funciona esto. Esto no se hace, usted no puede poner en riesgo la vida de una persona”, declaró Berni.

Rodríguez Larreta estaba al tanto de las declaraciones de Berni y, por eso, no dudó en dedicarle otro mensaje durante un acto de gobierno que realizó esta mañana en la Costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires: ”Acá lo dramático es que perdimos una vida y que hay una familia destrozada, no cambiemos el foco... Entrar en las discusiones de la política me parece una falta de respeto, el señor Berni diciendo que lo va a insultar a Burzaco... Veamos como podemos cuidar mejor a la gente que entra y sale todos los días a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, porque con agresión e insultos tenemos el país que tenemos”.

En la rueda de preguntas, el jefe de Gobierno fue consultado sobre cómo observa -en su rol de candidato a la presidencia- la realidad en los barrios del distrito bonaerense que rodean la CABA. Y su respuesta fue contundente: “La seguridad en el conurbano es un drama, a pocos minutos de donde estamos la gente tiene miedo… En CABA no hay delito cero, pero es la ciudad más segura de toda Latinoamérica. Sin embargo, cruzás la General Paz y la gente tiene miedo… (están) las entraderas, el ‘avisá a qué hora llegás’, a los chicos hay que llevarlos y traerlos, acompañarlos a la parada del colectivo, hay rejas y rejas, una policía que no está… Esa es la realidad hoy en el conurbano”.

En ese contexto, el referente de Juntos por el Cambio decidió sumar una promesa de campaña: “Así como en CABA mejoramos la seguridad, también lo vamos a hacer en el conurbano. Pero eso se logra trabajando, no hay soluciones mágicas, no es que viene Rambo y soluciona la seguridad, no existe eso, hay que trabajar, tener un plan y mantenerlo en el tiempo. Es lo que hacemos acá y lo que vamos a hacer en toda la Argentina si la gente me elige como Presidente”.

Fuente: "Infobae"