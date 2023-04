"No permitan que se pierdan nuestros valores", les dijo Uset a los veteranos de Malvinas

El intendente rosaleño Mariano Uset encabezó este domingo el acto oficial del Municipio, al cumplirse el 41° aniversario de la Gesta de Malvinas.

Fue en la plazoleta "2 de Abril" del barrio Albatros V, con la presencia de veteranos de guerra y familiares de caídos en Malvinas, además de representantes de la Armada, del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

“Seguimos haciendo revisionismo y condenando a la generación que trabajó, se esforzó y supo defender a la patria como ustedes”, dijo el jefe comunal.

Y continuó: "Cuarenta y un años pasaron, aunque en el camino se perdieron muchas más cosas. También perdimos la unión. Se fomentó la división, el oportunismo, las estigmatizaciones y contradicciones que lograron, por años, la ideologización, el odio al uniforme que ustedes vistieron en Malvinas, la demonización de las Fuerzas Armadas. Y en eso se nos fue también perder nuestras tradiciones, el respeto a nuestros próceres y a lo más profundo de los valores nacionales, ni más ni menos que aquellos valores que nos hicieron grandes”.

Digiriéndose a los excombatientes, Uset dijo: “Por suerte, los tenemos a ustedes, y encima los tenemos cerca. En sus valores están los valores de lo que se sigue perdiendo. No lo permitan. No permitan que se pierda el amor a la patria, la honestidad y la dignidad. No permitan que se pierda el respeto a nuestros héroes que forjaron una nación libre. No permitan que se pierda el respeto a nuestros héroes, los que cayeron por Malvinas y los que volvieron. No perdamos la memoria y no perdamos la convicción de que la Islas Malvinas, fueron, son y seguirán siendo argentinas.”

Puesta en valor del monumento

En otra parte de su discurso, el intendente aseguró que este año 2023, gracias a un convenio firmado recientemente entre el Municipio y la Escuela de Aprendices de la Armada, un grupo de alumnos participó de la puesta en valor del monumento y la fuente de la plazoleta "2 de Abril".

“Con este trabajo se hizo la primera experiencia de prácticas por parte de los alumnos, quienes realizaron un gran trabajo”, dijo, destacando también la labor del grupo de empleados municipales que habitualmente realiza esta tarea.