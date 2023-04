Quedaron definidos los cruces de playoffs del torneo femenino

Concluida la fase regular, quedaron definidos anoche los cruces de playoffs del certamen femenino de básquetbol de primera división.

El puntero Estrella hizo los deberes, venció en casa a Puerto Comercial y se aseguró la primera posición por lo que tendrá ventaja de localía en todos los emparejamientos que logre disputar.

El auriazul, que no contó con Guillermina Rial y Marianella Pye, recién respiró al final (ganó el 4C 20 a 14) y se impuso por 56 a 47.

María Marcocci (18 puntos), Ana Liz Carcas (14, 8 rebotes y 7 asistencias) y Agustina Rodríguez (6, 15 tableros, 3 pases gol y 6 recuperos) brillaron en el equipo de Luciano Deminicis; al tiempo que Lucía Ortiz, con 25, fue la goleadora del portuario y de la noche.

Además, El Nacional superó a Pacífico por 84 a 39 y alcanzó el segundo lugar en las posiciones (misma cantidad de puntos que 9 de Julio, pero con ventaja por los duelos jugados entre sí en la temporada).

Las cinco iniciales del celeste alcanzaron el doble dígito de puntos: Victoria Pérez (15), Paulina Lazar (11), Paloma Vecchi 24, con 9-11 en cancha), Alondra González (12) y Aldana Chcair (10, más 12 recobres). Mientras que en el verde hubo 8 tantos de Martina Silva.

Por su parte, 9 de Julio le ganó a Olimpo por 78 a 18, en el Néstor Damiani, y debió conformarse con la tercera colocación.

En el local se destacaron Belén Tombesi (15 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias), Carmela Dehumara (13 tantos) y Victoria Martín (10); en tanto, por el aurinegro sobresalió la tarea de Ailín Téllez y Albana Lofeudo, ambas con 8 unidades.

Por último, Estudiantes —que ya estaba confirmado en la cuarta colocación— derrotó en el Casanova a Sportivo Bahiense por 76 a 43.

El partido no contó con estadísticas oficiales de la ABB.

El albo tuvo un goleo repartido, destacándose Royel Maurer (11) y Gimena Seibel (10). Además, debutaron en primera división las cadetas Luciana Mansilla (3) y Lucía Hiebaum (6). Agustina Kenny, con 19, fue la máxima anotadora tricolor y del juego.

Como consecuencia, desde el miércoles 12 se enfrentarán en los cuartos de final Estrella-Olimpo, El Nacional-Comercial, 9 de Julio-Sportivo y Estudiantes-Pacífico.

Posiciones finales

1) Estrella, 30 puntos (récord 14-2)

2) El Nacional, 29 (13-3)

3) 9 de Julio, 29 (13-3)

4) Estudiantes, 27 (11-5)

5) Pacífico, 24 (8-8)

6) Sportivo, 22 (6-10)

7) Comercial, 21 (5-11)

8) Olimpo, 18 (2-14)

9) Los Andes, 16 (0-16)

Cómo siguen

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), al mejor de tres partidos, comenzarán el venidero miércoles 12, siguiendo los domingos 16 y —de ser necesario— 23 de abril.

Las semifinales, a cinco juegos, irán el 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Mientras que las finales, también a cinco, se jugarán los días 4, 11, 18, 25 de junio; y 2 de julio.