“Fue el mejor partido de Tiro en el torneo”, reconoció Martín Di Santoro

Tiro ganó por primera vez en el certamen Oficial de la Liga del Sur, salió del fondo de la tabla y el centrodelantero Martín Di Santoro coincidió con el análisis que hice ayer tras el 2-0 frente a Sporting en el Onofre Pirrone: “el aurivioleta fue simple, práctico y efectivo”.

“Necesitábamos ganar como sea, pero para ganar como sea tenés que intentar algo, y para ese algo debíamos mejorar el rendimiento, volver a ser un equipo directo y contundente”, fue la apreciación inicial del 9, que el domingo, frente al rojinegro, colaboró (sobre todo de espaldas al arco) más en la creación que en la definición.

“Fue nuestro mejor partido en el campeonato. Al menos mostramos una versión distinta a la de las primeras tres fechas (derrotas ante Huracán, 2-4; Liniers, 1-3 y Bella Vista, 0-2). Necesitábamos la victoria para reaccionar anímicamente, no queríamos llegar a que la preocupación nos empiece a quemar la cabeza. Se ganó y ahora se mira todo desde otra perspectiva”, comentó sin pensar demasiado.

--¿Volvieron a ser el Tiro campeón 2022?

--Mostramos una actitud que nos dejó conformes, una actitud que no veníamos mostrando y que necesitábamos si pretendíamos salir del pozo. Ante Sporting nos sentimos cómodos con la intensidad, con el hecho de ir a presionar y de ser simples para atacar y lastimar.

“Después de perder los dos primeros partidos estaba tranquilo, pero cuando caímos en el tercero me empecé a preocupar un poco, sobre todo por los chicos que vienen desde abajo y empezaron a sumar experiencia en Primera. Uno pretende que no se desanimen, pero a veces es difícil hablar cuando de 9 puntos no sumaste ninguno. Si me preguntás a mi, yo confiaba en el plantel, no nos podíamos haber olvidado de jugar al fútbol si el grupo es prácticamente el mismo que salió campeón en 2022”.

--De la cabeza, ¿estaban bien?

--Sí, aunque las derrotas generan ciertas dudas, y más cuando son seguidas. El año pasado ganamos algunos encuentros llegando menos que el rival, y en esta edición nos pasó que nos atacaban y nos convertían. No era cuestión de volverse loco, pero, ¿a quién le gusta perder?