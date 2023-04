Nahuel Cámara: aquel sorpresivo mensaje y la conexión ininterrumpida con Estrella

Twitter: @rodriguezefe

Cuando el histórico Emiliano Deminicis y estadístico del básquetbol de Estrella le adelantó que cumplía 400 partidos en Primera él se sorprendió. “¡Cómo pasó el tiempo!”.

Nahuel Cámara es uno de esos ejemplos que se van perdiendo en estos tiempos. A pesar de su potencial para dar un salto y propuestas que no le faltaron, él se aferró a eso que, en definitiva, te deja el deporte, algo que se aprende y valora a través de los años.

—¿Qué ves cuando mirás hacia atrás?

—¿Qué voy a decir del club en el que siempre jugué? Estrella es el club del barrio, lo tenía a dos cuadras de mi casa, donde están mis amigos y hay gente que aprecio mucho. Me siento muy cómodo, no puedo reprocharle nada al club, siempre me trataron de diez. Estoy orgulloso de vestir la camiseta de Estrella. Es cierto que tuve posibilidades de irme, pero siempre me tiró más la camiseta, por eso nunca me fui. Es más, en su momento me llamaron para jugar el Federal con Villa Mitre y fue el año del ascenso.

Aquél zurdito que en 2009 saltó a la cancha en el Luis Álvarez, en lo que fue victoria ante Independiente, por 81 a 64, hoy es el pilar de un plantel que logró permanecer en el tiempo, un grupo que sigue marcando una época. En definitiva, un puñado de amigos.

—¿Te acordás del primer partido?

—¡Sí! Era Infantil y dirigía el Ruso (Guillermo) López. Me mandó un mensaje para ver si podía cambiarme. Fue nerviosismo puro, me estaban llamando de la Primera del club, que en su momento estaba en Segunda.

—¿Y?

—Entré en el último cuarto faltando un minuto y medio y me la pasaban todos para que tirara al aro.

—¿Habías entrenado con el equipo?

—No, nunca. Me llamó, jugué y al mes empecé a sumarme a los entrenamientos.

—Formaron una camada que se mantuvo en el tiempo. ¿Eso también te ayudó a quedarte, para seguir compartiendo con amigos más que con compañeros y, en algún punto, no debilitarlos si decidías irte?

—Más de una vez me pasó de pensar que era “el año” y, por ejemplo, cuando se fueron Alan (Pan) o Santiago (Quiroga) dije “no me puedo ir yo también”. Siempre lo tuve en cuenta.

—¿La confortabilidad va de la mano con la tranquilidad para priorizar quedarte?

—Sí, tiene que ver. Porque en la vida me han surgido imprevistos y en el club siempre me comprendieron y respondieron. No juego en el club porque me pagan, sino porque me gusta, me siento bien y cómodo.

—A medida que pasa el tiempo cada vez se hace más difícil explicarle a los chicos de qué se trata el sentido de pertenencia. ¿Qué les aconsejarías a los más jóvenes cuando tienen la posibilidad de emigrar?

—Así como te digo que está bueno arriesgar y probar otra experiencia, lo cual es algo que me quedó pendiente, también entiendo que si la viven como la viví yo, no creo que se arrepientan.

—¿Qué te quedó pendiente? En realidad, pregunto en pasado porque entiendo que ya con 27 años es difícil cambiar lo que venís priorizando.

—Sí, obvio. Ya lo asumí. Me quedó esa intriga de saber hasta qué nivel podría haber llegado. Sólo eso. Qué hubiera pasado. Pero no me arrepiento.

—¿Se sufre menos jugando como están ahora por la permanencia, sabiendo que quienes te rodean tienen el mismo sentimiento?

—Es verdad. Es el mismo compromiso el que tenemos todos, queremos seguir viendo a nuestro club de toda la vida en Primera y eso es un plus. No se trata de un rejunte de jugadores que les pagan y si les toca descender no les pasa nada.

El otro lado

Detrás del jugador está el trabajador (en un supermercado mayorista) y, en su momento, también estuvo el estudiante (Técnico en Comercio Internacional).

“El año pasado fue duro”, admitió.

Trabajaba hasta las 12, cursaba de 14 a 18.30, volvía a su casa, merendaba y después entrenaba, hasta las 22.30 o 23.

“Me recibí en diciembre –contó-. Los dos primeros años, por la pandemia, fueron de forma virtual y el último hice el sacrificio por la carga horaria”.

—¿Hay algo del día a día que te va costando más?

—No, más que algún horario de entrenamiento un domingo. Pero nada, lo disfruto, porque estoy con mis amigos. Por eso lo sigo haciendo.

—Cuándo empezaste a jugar en Primera eras un simple estudiante. Después ya trabajabas. Más acá, trabajabas y estudiabas. Y, por si fuera poco, a todo esto sumále que cada año fuiste teniendo más protagonismo en el equipo, hasta ser casi fundamental. ¿Cómo fuiste procesando el desarrollo en tu carrera?

—Veía que los años pasaban, iba teniendo más protagonismo, el equipo me veía de otra manera y siempre traté de tomarme el básquet como todo lo que hago, con responsabilidad.

—¿Cuándo asumiste la real importancia que tenías para el equipo?

—Sinceramente, considero que el protagonismo que logré siempre fue gracias a mis compañeros. Sí, el año del ascenso y ya en Primera tuve que empezar a asumir más un rol protagónico. Éramos los chicos del club que teníamos que tirar para adelante.

—¿A partir del ascenso y ya en Primera dejaron de ser los pibes del club?

—Fuimos un tiempito en Primera, pero ya estamos grandes, je. Ya no va más el “vamos, vamos los pibes”, je.

—¿Hay algo en el juego en lo que tuviste que ir reinventándote?

—Yo acostumbraba a jugar de espalda, en Primera se me estaba complicando y empecé a jugar más de frente. También fui mejorando la defensa, aunque nunca resultó un cambio extraordinario.

—¿Si te atan la mano derecha es lo mismo para vos, je?

—¿Vos sabés que pico mejor con la derecha que con la izquierda? Todos dicen “cuiden que no vaya para la izquierda”, pero mi virtud es ir para la derecha.

—¿Cuál fue tu mejor momento?

—Me sentía muy bien el año del ascenso, justo cuando me lesioné el menisco en la final. También el año que llegamos a la semifinal con Bahiense o cuando jugamos el Final Four del Provincial.

—¿Fue un gustito haber tenido la posibilidad de “salir a la ruta” con tu club?

—¡Seee, obvio! Si se pudiera repetir no lo dudaríamos. Fue hermosa esa experiencia. Siempre va a quedar en nuestro recuerdo.

—¿Hasta cuándo podrán disfrutar de Nahuel en Estrella?

—Todavía me quedan unos añitos más...

—Bueno, ¿y este se salva Estrella?

—Me tengo toda la confianza. Es mi club y voy a hacer todo lo posible para que Estrella se quede en Primera.