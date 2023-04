Gasoducto Kirchner: llegaron los últimos caños a La Pampa

Cuando faltan menos de dos meses para la fecha anunciada para la puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), llegaron a la provincia de La Pampa los últimos camiones con los caños de Brasil y de la planta de SIAT Tenaris en Valentín Alsina.

La megaobra que se lleva a cabo en tan poco tiempo, tiene como punto de funcionamiento de inicio en Vaca Muerta será el venidero 20 de junio y en esta primera etapa permetirá una capacidad de transporte de gas natural de 11 millones de m3 diarios.

Los caños se unen en la planta de doble junta montada en la Progresiva Kilómetro 300 (a esa distancia del inicio de la obra, en Tratayén) y su posterior traslado para el desfile de tubos, la soldadura automática y la bajada a la zanja.

“Este es el inicio de una nueva Argentina, que llegó a tener importaciones de energía por más de 13.000 millones de dólares anuales. Ahora estamos llegando a la conclusión de un objetivo que parecía imposible. Y dejamos en claro con esto que en nuestro país se pueden hacer las cosas de la mejor manera”, celebra Agustín Gerez, el abogado santacruceño que está a cargo de la empresa estatal Energía Argentina.

“Dejamos la vara alta al ejecutar 580 kilómetros de gasoducto en 9 meses; a partir de ahora esta será la medida”, destacó.

Gerez cuenta que en su oficina tiene un calendario en donde va tachando los días que faltan para la inauguración.

Gran ahorro

La terminación de la obra significará un ahorro de importaciones de combustibles líquidos (gasoil y fuel oil para las generadoras termoeléctricas) y de Gas Natural Licuado (GNL) por unos U$S 2.200 millones en el segundo semestre de 2023 y U$S 4.400 millones por año a partir de 2024 con esta primera etapa, números que crecerán a medida que se sigan ejecutando las obras complementarias y la segunda etapa.

El costo de la obra iniciada en 2022 ronda los 2.700 millones de dólares, entre la compra de la chapa a Usiminas (Brasil), los caños a Tenaris, la construcción de 4 “renglones” entre Techint, SACDE, BTU y Esuco y obras como plantas compresoras en la que se suma Contreras Hermanos.

Con estos precios internacionales del gas (que bajaron desde más de U$S 40 por millón de BTU a unos U$S 13 al principio de este año), el costo se repaga en apenas un año y es mayor el beneficio para el Estado de gastar dólares en la construcción que erogarlos en compras de una mayor cantidad de barcos con gas en el exterior, aún en el corto plazo.

Por eso el Gobierno habilitó un “Canal Verde” de la Aduana, el Banco Central (BCRA) y la Secretaría de Comercio para apurar los permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), además de que el Ministerio de Economía acelera pagos a los contratistas, en un contexto donde casi todos los proveedores del Estado registran serias demoras para cobrar en medio del ajuste fiscal.

Pensando en las exportaciones

Argentina perdió en 2011 el superávit comercial energético después de 24 años. Los dólares que faltaron en el país produjeron el combo de cepo cambiario, restricciones a las importaciones, estancamiento-recesión, mayor inflación y un proceso de ajuste continuo desde 2018.

El gasoducto de Vaca Muerta es, en este sentido, estratégico. Permitirá que las petroleras inyecten más gas al sistema gracias a sus millonarias inversiones comprometidas en el Plan Gas 4 y 5; además de servir al objetivo de sustituir importaciones de combustibles, GNL y de Bolivia, así como abrir canales de exportaciones a Chile, Brasil y Uruguay.

La balanza comercial de energía pasará de U$S 4.400 millones en negativo en 2022 a un equilibrio en 2023 y un superávit que irá creciendo hasta al menos U$S 8.000 millones anuales desde 2024, de la mano del gas natural y del petróleo crudo que sale de los pozos no convencionales (shale) de Vaca Muerta.

Eficiencia

La opinión de los ejecutivos es unánime. El presidente y CEO de Sacde, Damián Mindlin; el director Ejecutivo de Comercial y Desarrollo de Negocios, Pablo Brottier; el director General de Techint Ingeniería y Construcción, Gustavo Gallino, coinciden en que el gasoducto Néstor Kirchner es una prueba de que la asociación entre el Estado nacional y el sector privado puede dar frutos de manera eficiente.

En los 440 kilómetros que comprenden los renglones 1 y 2 se fueron moviendo las plantas de doble junta, que juntan los caños de 36 pulgadas (91,4 centímetros de diámetro) de 12 metros en uno solo de 24 metros de largo, así como las soldaduras automáticas.

Según un informe de las empresas, hasta el fin de la semana pasada se habían hecho más de 15.000 dobles juntas, un 87% de lo previsto; se desfilaron 395 kilómetros de caños, un 88%; se soldaron 364 kilómetros de tubos, un 82%, y se bajaron y taparon 290 kilómetros, el 65%.

El 20 de junio, día de la inauguración del GPNK, se lanzará la licitación para el segundo tramo, que extenderá el caño de Salliqueló (Buenos Aires) hasta San Jerónimo (Santa Fe) para llegar hasta el anillo de Rosario.

El Gobierno está explorando alternativas de financiamiento junto al sector privado para esta etapa que tendrá un costo de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares.

En los próximos días se podría convocar a la licitación para un tramo de 130 kilómetros entre La Carlota y Tío Pujio (Córdoba) para hacer un loop en el Gasoducto Centro-Oeste y así empezar la reversión del sentido del flujo del gas en el Gasoducto Norte, así la Argentina deja de importar gas de Bolivia y usa esa infraestructura para exportarlo a Brasil. Fuente: El Cronista.