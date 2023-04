Ganó el clásico y fue papá: “Es un año para ser feliz”, dice el arquero de Olimpo

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

(Nota ampliada de la edición impresa)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Este año lo arranqué más feliz que nunca, la vida me sigue despertando interés por todo lo que me rodea y el fútbol me está devolviendo todo lo que alguna vez yo le di”.

Llegó al café donde nos habíamos citado con una sonrisa que no entraba en su rostro y la frase con la que rompió el hielo fue imposible de dejarla pasar.

Además del éxito ante Villa Mitre en el clásico, por el Federal A, ¿qué otra cuestión te pone tan contento?, le pregunté, cuando apenas se había sentado, al arquero de Olimpo Martín García, nacido en el barrio San Cayetano de nuestra ciudad y amante de esta pasión llamada fútbol desde su primer contacto con la Nº 5, a los 4 años en la Escuelita Municipal del Polideportivo Norte.

“Cuando me llamaste para encontrarnos estaba jugueteando con Gio, mi hijo de dos meses. Mis ratos libres son para él y para mi señora, Giuliana, así que estoy en un momento donde desbordo de alegría y buenos momentos”, señaló el golero de 28 años, que realizó las infantiles en La Armonía y menores en Liniers, donde también pudo gozar de su debut en Primera de la Liga del Sur.

Siempre es grato realizar una nota cuando el ánimo del entrevistado está “pum para arriba”, como en este caso el 1 aurinegro, que el domingo que pasó disputó su primer duelo entre olimpienses y tricolores, obteniendo el triunfo y manteniendo su arco en cero.

“Más allá de que no fuimos amplios dominadores, nos pusimos en ventaja con un golazo de Diego (Ramírez) y después ejercimos un cierto control del trámite para tener alguna que otra chance para sentenciar el pleito y poder controlar que el rival no nos complique ni nos sorprenda”, explicó quien ya había pasado por filas de Olimpo en menores, Reserva de AFA y la mayor local.

--El clásico fue parejo y se destrabó por una joyita del volante más determinante que tiene el equipo.

--El partido tuvo las características lógicas de un clásico: duro, cerrado y por momentos con mucho roce. Lo que hizo Diego, al menos a nosotros no nos sorprendió, porque se encuentra en un grandísimo nivel y tenemos la fortuna de disfrutarlo todos los días.

“Ahora, al momento de hacer una evaluación puertas adentro, siempre hablamos del conjunto, y el balance es altamente positivo cuando vos sabés que cuando hubo que meter se metió y cuando hubo que jugar, creamos y llegamos. Las situaciones las generamos, en todas las fechas convertimos, y ese es un dato estadístico que habla por si solo.

--El año pasado, siendo suplente de Guido Villar, disfrutabas desde el banco viendo a Braian Guille, ¿hoy qué compañero te genera admiración?

--El equipo cuenta con jugadores de relevancia y jerarquía, todos aportan lo suyo para lograr lo que queremos: ser un equipo compacto, intenso y con volumen de juego. Los que hoy son referentes del grupo y registran pasado en Primera de AFA o en distintas categorías del ascenso, también tuvieron un gran 2022, lo que sucedió fue que, por ahí, estuvieron un poco opacados por el brillo de Guille, un delantero de elite y de enorme talento.

--¿Cómo es convivir con la presión constante de decir “Olimpo=hay que ascender”?

--Es un tema que charlamos siempre, es como que hacemos psicología antes de afrontar cada partido, sabiendo de la tensión que genera la obligación de ganar siempre si pretendemos llegar al objetivo final, que en este club, y como vos dijiste, es uno solo: ascender.

“No le tenemos miedo a esa palabra ni es un pecado decir para que está Olimpo en este torneo; primero y principal debemos estar convencidos nosotros, siempre confiando en el potencial humano y futbolístico que tenemos”.

--¿En que aspectos crees que Olimpo es un equipo distinto a los demás?

--Es un torneo largo y todavía nos falta enfrentar a Santamarina (mañana a las 18 en Tandil) y Cipoletti, aunque si tengo que hacer mención a lo que somos, tenemos puntos altos y sabemos lo que podemos dar. Aunque a este club lo enaltece lo que genera, su entorno y la energía que se da alrededor de la marca Olimpo. El domingo, en el clásico, vivimos un clima de encuentro de Primera división de AFA; es increíble la fiesta que llevó adelante el hincha y el impacto que ocasionó. Fue hermoso todo, y creo que eso lo hace distinto.

--Hubo alrededor de 5000 personas.

--Fue impresionante. En el momento no tomás dimensión de lo que sucede en las tribunas, pero al otro día vi el video y comprobé que había mucha gente y que alentaron todo el partido. Increíble pero real.

--Lo que no se puede creer es que te hayan convertido tres goles en 6 cotejos.

--Sí, dos me marcó Liniers en un partido donde sufrimos una temprana expulsión (Alejandro Toledo). Defensivamente estamos bien y eso es virtud del equipo, porque todos corren para marcar y recuperar el balón. Este es un plantel parejo, donde sale uno, entra el otro, y la estructura no se resiente.

“Un equipo que pretende ascender se construye en base a un entendimiento de sus emociones: a veces hay que ponerse el overol, en otras tenés tiempo y espacios para jugar y cuando llega el momento de sufrir, hay que saber afrontarlo también”.

--Este Olimpo cambia el chip de un momento para el otro sin complicaciones, de atacar pasa a defender unos metros más atrás y si tiene que armar dos líneas de cuatro en su campo no tiene problemas en hacerlo. Eso no es fácil de lograr en pleno juego.

--Es una virtud del equipo saberse adaptar, en caliente y según como vaya el trámite, a un sistema, a una estrategia o a una idea. A veces el estado de las canchas, el resultado y las situaciones influyen, aunque es necesario saber observar para después actuar. No solo se juega con la pelota, un partido tiene variados momentos, y para sacar provecho de esos momentos tenés que ser astuto e inteligente.

Un mes y al ruedo otra vez

En junio de 2021 decidió dejar de pertenecer al plantel de Sansinena y un mes después se incorporó a Olimpo, sin conseguir participación en la edición anterior del Federal A debido al buen momento de Guido Villar, que le permitió ser cedido a préstamo a Barracas Central, que hoy no atraviesa un buen momento en el campeonato de la Liga Profesional.

--Cuando te fuiste de Sansinena, ¿creíste que no iba a surgir otra chance en ese segundo semestre de 2021?

--No, siempre pensé en positivo. Cuando dejé Sansinena no tenía nada en mente, me fui porque no estaba de acuerdo ni compartía ciertas decisiones de los que manejaban el equipo. Y sin querer queriendo, enseguida surgió lo de Olimpo, un llamado de Carlos Mayor (DT anterior a Arnaldo Sialle) me hizo ilusionar otra vez.

“La vida me estaba dando otra oportunidad y no la quise desaprovechar. Siempre luché por tener un momento así, en un club grande como Olimpo, activo y compitiendo por esa idea de que el club vuelva a la Primera Nacional. Pasé por entidades que por ahí acá no se conocen pero en el gran Buenos Aires pisan fuerte, representan a barrios populares y donde mucha gente está pendiente del equipo, de los resultados y de la forma en que te manejás”.

Martín se refiere a Lamadrid (Villa Devoto) y Argentino de Merlo, ambos de la D, y a Defensores de Belgrano, ya en Núñez y en la segunda categoría del fútbol argentino.

“Son clubes bien del ascenso, que exigen permanentemente y que, si vos estás dispuesto, te forman el carácter y la personalidad. Todo es crecimiento, solo hay que respetar los procesos; las oportunidades llegan cuando tienen que llegar”.

--Se te nota muy seguro.

--Desde muy chico me entregué a este deporte, mi gran pasión que hoy tomo como un trabajo. Siempre me sacrifiqué pensando en que algún día podía llegar a vivir del fútbol, que ese momento iba a aparecer algún día.

--¿Y llegó, o seguís con alguna actividad laboral paralela al fútbol?

--Tengo algunos proyectos en mente, pero por el momento estoy enfocado en Olimpo. Mientras vivía en Buenos Aires trabajé en una tienda de telas (carga y descarga de rollos), en Once, y cuando estaba en Merlo fui instructor de musculación en un gimnasio. Al regresar a Bahía repartí frutas y verduras para La Mejicana, de mi amigo Nico Orellana.

“Más allá de los vaivenes que te puede ofrecer esta profesión, jamás pensé en dejar de atajar. Quería una revancha en el Federal A y la estoy teniendo, aunque mi proyección es jugar en el nivel más alto que pueda”.

--A lo largo de tu carrera, ¿qué club te cambió el chip, en donde empezaste a pensar como profesional?

--En Defensores de Belgrano experimenté un cambio grande. Tuve compañeros que me marcaron el rumbo que debía seguir, me refiero a futbolistas consagrados que jugaron Copa Libertadores o fueron campeones con clubes grandes, como Maxi Núñez (con Estudiantes). El y “Flaco” Quiroga, por ejemplo, siempre me ayudaron a mejorar y crecer, en ese aspecto fueron cero egoístas.

--En Olimpo, ¿seguís aprendiendo?

--Tu carrera es un crecimiento constante; si te la crees estás listo. Mientras tengas la capacidad y la humildad de hacer lo que te dicen y escuchar a los que saben, vas a poder avanzar. Siempre tenés que creer en vos mismo.

--Hoy, ¿qué tipo de arquero sos?

--Me gusta transmitir seguridad y confianza, hago mucho hincapié en lo mental y siempre trato de ver lo positivo aunque sea todo negativo.

--¿Te molesta que de vos digan: “no tiene altura para atajar a este nivel”?

--Mido 1,80, más alto no puedo ser, contra la genética es imposible luchar. Me tocó enfrentar a arqueros de gran nivel que, justamente, no se destacan por la altura, como Javier García en Boca. Siempre pensé que día a día tenés que ser más profesional y convencer al técnico para que te elija como arquero titular.