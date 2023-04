El martes pasado, El Consejo Agroindustrial Argentino desarrolló el seminario “Oportunidades para el Desarrollo Federal Argentino” y reunió a referentes del agro, funcionarios y reconocidos economistas en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Durante el encuentro, economistas de diversas vertientes debatieron ante representantes de la cadena agroindustrial, acerca de su diagnóstico sobre la actualidad, así como el impacto de la sequía, entre otros ejes.

En ese marco, dieron su visión sobre la gestión que lleva adelante Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda.

Carlos Melconian, presidente de la Fundación Mediterránea, valoró que Massa "reconstruyó la relación con el Fondo" y agregó que "hoy, cuando en el Fondo o en Estados Unidos se habla de la Argentina, es lo que reconstituyó Sergio".

Asimismo, el economista evaluó la importancia del diálogo y la búsqueda de consensos, un factor que puede definir la gestión de Massa : "Estoy mostrando el justificativo de por qué cualquier programa económico a futuro, va a necesitar hablar con todo el mundo. Tenemos que aprender a vivir en coalición. Tenemos que tener un líder de coalición y, más allá de eso, que el líder de la coalición pueda hablar con el líder de la oposición de la otra eventual coalición".

Carlos Melconian.

Por su parte, Luciano Laspina, diputado nacional de Juntos por el Cambio, afirmó: "Sinceramente veo que el horizonte está nublado como el día de hoy, pero creo que depende mucho de lo que haga, no el presidente, porque el presidente está corrido del escenario, pero el ministro de Economía, en términos de tomar decisiones. Es una decisión muy personal de Sergio Massa en el sentido de que él va a tener que evaluar su rol histórico, cómo quiere ser visto por la historia y no es fácil. Porque no hay ningún escenario que yo vea que sea agradable, sea por qué hace o por qué no hace."

Y agregó: "Pero yo de alguna forma desde aquí lo aliento a que se ponga la camiseta de Argentina y empiece a enderezar a la Argentina hacia las correcciones que se necesitan para poder empezar a crecer."

En tanto, el economista especialista en agro, Gabriel Delgado, ponderó el crecimiento de las exportaciones: "Creo que los crecimientos que se señalaban hoy, lo dijo el secretario Bahillo, son elocuentes: 7 mil millones más de exportaciones de carne es un número sensiblemente importante para nuestro balance de pagos".

Diferentes economistas plantearon su mirada sobre el momento actual del país.

A su turno, Martín Redrado, expresidente del BCRA, consideró sobre la gestión del gobierno: "Me parece que en este margen, lo único que pueden hacer es tener un manejo más adecuado, más de mercado, más profesional de la mesa de operaciones del Banco Central y de toda la normativa".

También, aseveró que "recalibrar dólares-pesos en el mercado es otra tarea que pueden hacer en el corto plazo. Pero en definitiva, poco margen de maniobra y, también, las definiciones políticas que tendrán sobre todo en el Frente de Todos, pueden también ayudar a tranquilizar o a complicar el escenario cambiario".

Por último, Darío Epstein, Director de Research for Traders, evaluó la situación Argentina y vaticinó el futuro electoral del país y el de Massa mismo. "Los 20 mil millones de dólares que faltan del campo, esa plata falta, esas exportaciones no están y no las podemos, no hay forma, de traerlas. Según JP Morgan las exportaciones este año van a caer 25,300 millones de dólares, no 20 mil para la Argentina".

"Todas las salidas que estamos viendo son complicadas, entonces lo ideal es llegar, no vamos a llegar mejor, vamos llegar peor, o sea que el trabajo de quien herede esta economía va a ser muy complicado, pero ustedes saben lo que dicen los gringos, Be Carefull what you wish. No vaya a ser cosa de que quien herede la crisis sea Massa", cerró.