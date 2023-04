La sorpresa de Rosita: la potranca que Tita crió de bebé en Bordenave

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Marta Castro, Martita o Tita, como la llaman en Bordenave, crió a Rosita desde potranca luego de que su marido Fredy y su hija Agus la encontraran recién nacida, sola y perdida, en su campo La Manea, donde tienen caballos criollos.

Su mamá había muerto en el parto y la pobre bebé estaba huérfana, desprotegida y sin chances de alimentarse por sus propios medios. Era obvio que sin ayuda no iba a sobrevivir.

Así le daba la mamadera en los primeros tiempos.

Sensible a esta situación,Tita no dudó en apapacharla, darle la mamadera y hasta quedarse a dormir con ella en un establo por 20 días porque no podía ni quería dejarla sola. La nombró Linda Rosa, en homenaje a su mamá, que se llamaba Rosalinda. Y le quedó Rosita.

Con los días, Rosita se hizo más fuerte y con Tita se hicieron inseparables. A este vínculo único se fueron sumando otros animales: gatos, perros y una potranca recién nacida, Lolita, quien también recibió su mamadera, mimos y cuidados.

Así Rosita, quien es especialmente expresiva, no solo sobrevivió sino que se fue convirtiendo en un personaje: se hizo popular en las redes ya que Martita compartía selfies y videos en los que la potranca mostraba los dientes (parecía sonreír), jugaba al fútbol con los perros, dejaba que los gatos caminen por su lomo y entraba en la casa familiar (aprendió a manipular el picaporte) a comer frutas y mirar dibujos animados.

Tapa y contratapa del recién estrenado libro.

A medida que Rosita vivía estas aventuras en el corazón de Martita crecía una ilusión: convertir esta historia en un cuento para fomentar la lectura infantil, el amor por los animales y el respeto por la diversidad.

Luego de mucho trabajo y de ponerse en contacto con el ilustrador correntino Rafael Dabrowsky, (oriundo de Goya) finalmente concretó el.proyecto. El libro, con coloridas y tiernas ilustraciones, ya se encuentra a la venta en Bahía Blanca y hasta el 15 de mayo estará presente en la 47ª Feria Internacional del Libro que se está desarrollando en el Predio Rural CABA.

Felicitas, una de sus nietas, con el libro de la abu.

“Rosita: memorias de una potranca” será presentado por su autora el 4 de mayo a las 17.30 en la Sala Rodolfo Walsh junto a MB Editora, la editorial que se interesó en su proyecto.

“Me habían preguntado que sería para mí tener éxito con el libro. Me siento tan feliz con la repercusión de Rosita. Me desborda todo lo que está pasando, pero es algo maravilloso y llega al corazón”, expresó Martita Castro, quien es cordobesa, Técnica en Producción Equina y hace más de 30 años vive en el Paraje La Angelita, de Bordenave, partido de Puan.

Rosita se ve muy feliz en esta foto con su amiga Tita.

"Con el libro en mano de varios lectores mi sueño ya se hizo realidad. Recibí mensajes y audios de nenes con euforia, que ya lo leyeron, están emocionados y me piden otro”, contó.

También se comunicaron adultos para decirle que la historia de Rosita los había llevado a conectar con sus vivencias en el campo.

“El libro sorprendió a mucha gente ya que solo mi familia y algunos amigos sabían del proyecto. Mi familia está orgullosa y me acompaña en todo momento. Tengo un sinfín de emociones”, comentó.

Siempre mostraba los dientes para las selfies.

¿Y qué fue de la vida de Rosita? Ella sigue viviendo en el campo La Manea aunque ahora está con su manada.

"Nuestra relación es tan especial como siempre, ella está en el cuadro de al lado que es muy grande, la tengo siempre cerca, y mi idea es hacerle un piquetito para empezar a domarla", contó Martita.

"Cada vez que voy al campo la llamo y ella viene y me lame. Cuando vienen a visitarme mis amigos y conocidos siempre quieren conocerla pero es medio arisca, se va y se empaca, es como su papá, El Bandolero, a quien tenemos, como a ella, entre algodones", dijo.

"No sé como explicar el cariño que siento por esta potranca. Ya es parte de mi familia. Está libre en un cuadro inmenso donde se siente feliz con su manada, lo que ella eligió", destacó.

"Todo esto era impensado para mí pero sabía que le iba a gustar los niños porque es una historia real de caballos. Me la pasaba en las librerías buscando con Josefina libros infantiles con caballos y nunca encontraba.Y les decía a las chicas de la librería: 'Un día voy a venir yo con mi libro de caballos'”, contó.

Josefina, otra de las nietas de Marta, quien la inspiró a escribir.

¿Habrá segunda parte? Puntos suspensivos para esta aventura llena de amor, donde se resalta la capacidad de los animales de aceptarse, convivir, jugar y crear vínculos entre ellos y con humanos a pesar de ser distintos que ya atrapó a muchos niños y niñas del distrito de Puan y va por más.

Una historia que promete seguir galopando por más librerías, almohadas infantiles, escuelas y jardines.

¡La Nueva. es parte de esta historia!

El 1 de mayo del año pasado la amistad entre Rosita y Martita se publicó en las páginas de La Nueva y se sumaron fotos y videos. La autora del libro decidió incluir este episodio en las páginas del cuento: mencionó la nota en el diario y a su autora, con agradecimiento y mucho cariño.