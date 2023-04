Contra el "papero", Villa Mitre recuperó la energía y llegaron los goles

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Villa Mitre salió de un mal trago reemplazando las papas al horno por un suculento puré. De la imagen de la derrota en el clásico a la alegríá de terminar festejando un anisado y anhelado triunfo con su gente.

Es que en El Fortín aparecieron los goles, hubo una demostración convincente y un partido mucho más acorde con lo que se espera de éstos jugadores. Fue un 3-1 ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, para salir a flote de un mal momento y encarar lo que viene con otra perspectiva.

La reacción fue desde lo emocional. Sin dudas, el cuerpo técnico trabajó, pese a que pasaron pocos días desde el 0-1, en la mente de los jugadores y la respuesta no pudo ser mejor.

También es cierto que hubo algunos retoques muy positivos, como otorgarle la titularidad a Gabriel Jara, quien mostró un nivel que no había mostrado hasta ahora, y cambios posicionales que fueron fructíferos: Tapia por derecha y Formigo por izquierda, ambos con excelentes resoluciones.

Al tricolor se le abrió el arco muy rápido, lo que obró de disprador para sentirse fuerte desde el vamos. Había avisado Jara con el desparpajo que lo caracteriza, luego de enganchar ante el zaguero Gabriel Ferro y tras rematar con poca convicción a las manos del "1".

Pero no perdonó Tunessi, en la segunda llegada, a los 10 minutos. Formigo maniobró por izquierda, enganchó y se perfiló para centrear con derecha, la pelota buscaba el área chica, pero como Tapia se había pasado, y quedó de espaldas al arco, con inteligencia tocó el esférico hacia atrás y lo dejó perfilado al delantero. Maxi, de zurda y de frente al arco, clavó la pelota contra el parante derecho de Tursi. 1-0.

El delantero corrió hacia el alambrado para apretarle las manos a Tavoliere, el cumpleañero que se llevó su premio.

Fue el empujón que revitalizó al tricolor. Encima Círculo había perdido, dos minutos antes, a Guillermo Pfund por lesión, algo que no logró disimular.

Tunessi, que entiende a la perfección los movimientos de Jara -muy desequilibrante en el mano a mano- se nutrió de ellos y hasta tuvo chances de anotar el segundo, aunque en su ambición por hacer una de más demoró ante la salida del golero y no encontró el hueco para convertir.

Atrás el tricolor se mostró sólido y en el medio Cocciarini no pasó apremios, a la vez que Enzo González siempre tuvo un segundo más que el resto para pensar en la mejor opción de pase.

Lo único para achacar en contra fue la desatención en el final que pudo haber provocado un serio dolor de cabeza.

Un cambio de frente encontró mal parado a Dauwalder, la pelota lo sobró y Rikemberg, que venía como una tromba por izquierda tuvo tiempo para resolver en el área. Centro atrás que no pudo conectar Brian Heredia, el balón que cruza de lado a lado y el brasileño De Souza, en su intento por remediar el error, no hizo más que mandar un centro desde la derecha a media altura. La plota pegó en el brazo derecho de Mancinelli, quien lo tenía pegado al cuerpo.

El juez entendió que el defensor giró y lo abrió su brazo, por lo que decidió sancionar la pena máxima. Desde nuestro lugar el penal no existió, por lo que se hizo justicia cuando el debutante arquero neuquino Luciano Molini eligió el sector correcto y se quedó con el anunciado remate de Lautaro Ruiz.

Lo aseguró y guardó piernas

En el complemento la tónica no varió. Si bien la visita se adelantó en el terreno y buscó algo de profundidad, ya con el fuerte viento a su favor, el tricolor siguió siendo un equipo ambicioso.

Jara siguió haciendo estragos, Tapia pisó varias veces el área y Enzo González mostró destellos de su calidad.

Tapia se rehizo de una jugada donde quedó bien perfilado y no tuvo puntería, ya que a los 10 minutos terminó de ponerle el moño a una acción que tuvo tres actores diferentes: el primero fue Jara contra el arquero rival (el "1" achicó rápido pero no pudo evitar el rebote), luego Tunessi al no poder conectar un balón que le quedó servido y al final Tapia, entre varias piernas, con toque sutil de frente al arco anotó el 2-0.

De allí en mas hubo tiempo para los recambios, una salida fallida de Molini que pudo haber terminado en descuento y el penal que selló la goleada tras un hermosa pared entre Peralta y Maxi López en espacios reducidos.

Ferro lo curzó al "tucu" cuando se disponía a definir, lo que motivó el inevitable disparo desde los 12 pasos.

El 3-0 hizo que se bajara un poco la guardia y que el ingresado Axel Pereyra pudiera establecer el descuento en la última acción del partido, tras una corrida solitaria que soprendió a propios y extraños.

Villa Mitre hizo los deberes; recuperó la confianza y el poder de gol. Pero lo más saludable es que encontró respuestas anímicas cuando más las necesitaba.

La síntesis

VILLA MITRE 3

Molini 7

Dauwalder 5

Manchafico 6

Mancinelli 6

Gorgerino 5

R. Tapia 7

Cocciarini (c) 7

E. González 7

R. Formigo 7

Gabriel Jara 8

Tunessi 7

DT: Carlos Mungo

CÍRCULO DEPORTIVO 1

Tursi 6

Veda 4

Pfund x

Ferro (c) 3

Schvindt 4

N. García 4

De Souza 5

Heredia 4

Bertacin 4

Rikemberg 6

L. Ruiz 4

DT: Pablo Semeniuk

PT. Goles de Tunessi (VM), a los 10m. A los 44m. Molini (VM), le contuvo un penal a Ruiz

ST. Goles de Tapia (VM), a los 10m.; Peralta (VM), de penal, a los 39m. y A. Pereyra (CD), a los 45m.

Cambios. 60m. Hertel por Manchafico; 69m. Olinick por E. González y Peralta por Jara; y 74m. Maxi López por Fromigo, en Villa Mitre; 8m. Cotto (4) por Pfund, 60m. Scaserra por Heredia y Juárez por Bertacin; y 72m. Verón por De Souza y Pereyra por Rikemberg, en Círculo Deportivo.

Árbitro. Bruno Amiconi (5).

Cancha. Villa Mitre (muy buena).