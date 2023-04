Cinthia Fernández vive en un exclusivo country junto a sus tres hijas: tiene una casa grande, con pileta y gimnasio propio, entre otras comodidades. Sin embargo, hace pocos años no llegaba a cubrir sus gastos básicos.

Según reveló la mediática en su cuenta de Instagram, al no recibir ayuda económica por parte del padre de sus hijas, Matías Defederico, tuvo que recurrir a que le presten dinero familiares y amigos.

Una seguidora le consultó si alguna vez le había pasado de no llegar a fin de mes y Cinthia se explayó con su respuesta. “Sí, un día tenía 2.500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”.

“Me acuerdo de que lo estiré lo más que pude, hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar enfrente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó y me hizo prometerle que nunca más le iba a ocultar que me faltaba para comer”, contó en referencia a la ayuda que le brindó su ex novio, Martín Baclini.

“Con mi mamá lo mismo. Debía colegio y no tenía trabajo ni plata y ella me dio los ahorros que tenía para su casita y con mucha vergüenza lo agarré. Me aterraba que me las sacaran del colegio”, reveló.

“Pero es una sensación de mierda que te ahoga. Sufrí mucho y por eso hoy lo valoro todo tanto… Por eso la bronca con el progenitor por tantos momentos de mierda, durante y luego de la relación. Jamás lo voy a perdonar. Haber pasado hambre y miedo a que se queden sin educación, además de toda la violencia, jamás será perdonado”, finalizó.

Actualmente, Cinthia Fernández trabaja como panelista de Nosotros a la mañana y, además, recientemente hizo un negocio vendiendo un kit de seguridad para madres, que contiene gas pimienta entre otros elementos, luego de ser denunciada por sus vecinos tras un incidente del que fue víctima en primera instancia. (NA)