Antetokounmpo, tras ser eliminado: "Son pasos hacia el éxito"

Después de la eliminación de Milwaukee ante Miami, esta madrugada, que significó la sexta vez que el 8 baja al 1 en la historia de la NBA, Giannis Antetokounmpo tuvo respuesta a la pregunta de si esta temporada había significado un fracaso.

"¿Vos conseguís un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajás es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajás para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia...", le respondió el griego al periodista.

"No es un fracaso, son pasos hacia el éxito", opinó.

Además, eligió al mítico jugador que tuvo la NBA para ejemplificar su opinión: "Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo?".

Antetokounmpo, que cree que "es una pregunta equivocada", afirmaba que "no hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfás y otros no. De eso trata el deporte: no ganás siempre".

Ante tal reflexión, el jugador no dudó en aclarar que "no quería hacerlo personal" con el periodista.

"Me preguntaste lo mismo el año pasado y no estaba con la mentalidad correcta para responderte", terminó confesando.