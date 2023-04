Uniendo Metas: escuelas bahienses y de la zona invitadas al debate

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Hasta el domingo 30 (salvo prórroga) tendrán tiempo las escuelas secundarias para anotarse en el programa Uniendo Metas de la Asociación Conciencia, una entidad sin fines de lucro que desde hace 20 años organiza esta actividad que consiste en una simulación llevada a cabo por alumnos de nivel secundario de diferentes órganos de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de generar un liderazgo comprometido, activo y responsable en los participantes a través de debates sobre temas de actualidad.

En esta modalidad los alumnos representan a los diplomáticos de los diferentes países miembros, debiendo capacitarse en tema inherentes a su cultura política interior y exterior, economía y sociedad. Fomenta el diálogo y la tolerancia hacia otras culturas y modos de pensar.

La Asociación Conciencia es una Organización de la Sociedad Civil apartidaria fundada en 1982 con el objetivo de despertar interés en la población por los derechos y responsabilidades que implica la condición de ciudadano/a.

En la actualidad, la Asociación cuenta con 3 ejes de trabajo: Empleabilidad, Comunidad y Participación ciudadana.

En particular, los programas del Eje de Participación buscan promover la educación en valores y la participación ciudadana para colaborar en el desarrollo de una sociedad más justa y democrática, contribuyendo a la formación y organización de los ciudadanos, para participar en la toma de decisiones, influir en la agenda pública y tomar un rol activo en las instituciones y en sus comunidades.

Puntualmente en la ciudad de Bahía Blanca su compromiso ha sido fomentar los valores democráticos y republicanos para que cada uno pueda ejercer la ciudadanía no sólo como un derecho, sino como responsabilidad. Uno de sus ejemplos es el programa Uniendo Metas.

La organización del encuentro de Uniendo Metas comienza con la ayuda de voluntarios, en su mayoría estudiantes universitarios los cuales realizan la logística para su realización.

Este equipo acompaña a los participantes por medio de diferentes talleres y capacitaciones para qué sepan cuales son las reglas de juego y los tecnicismos utilizados en la dinámica. Al mismo tiempo, este grupo de jóvenes fomenta en los más chicos la práctica de la redacción y el manejo de la oratoria, habilidades qué los participantes podrán aprender, desarrollar y utilizar en los días del evento.

En la segunda quincena de agosto, durante tres días, los participantes afrontarán distintos desafíos donde tendrán que poner en escena habilidades de negociación, retórica y oratoria. Durante todo el evento los verdaderos protagonistas son los alumnos que participan, ya sea como delegado o autoridad donde el participante tendrá que aceptar y desarrollar su rol.

Los encuentros Uniendo Metas se llevan a cabo en la ciudad de Bahía Blanca desde hace más de 20 años y continúan hasta la fecha y la participación crece significativamente cada año.

En el 2019 se llegó a tener 798 alumnos inscritos. Estos números no consideran a los 80 docentes, quienes no solo acompañan a los alumnos durante el encuentro, sino que también forman equipo y la preparación se contempla en muchos casos como un espacio extracurricular. Tampoco contempla al equipo de voluntarios conformado por cerca de 100 ex modelistas que han ido colaborando con distintas actividades previas y durante el encuentro.

El programa Uniendo Metas, cuenta con la presencia de 45 establecimientos educativos donde solo 22 de los mismos son de la ciudad de Bahía Blanca y el resto de distintas localidades de la región y el país como Santa Rosa, General Acha, San Cayetano, Villalonga, Trenque Lauquen, Bariloche, Pedro Luro Puerto Madryn, Rawson y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.

Para profundizar el impacto del programa el HCD de la Ciudad de Bahía Blanca ha declarado el encuentro, en reiteradas ocasiones, de interés municipal.

Esta experiencia educativa permite al participante tomar conocimiento de las problemáticas mundiales y transformarse en ciudadano del mundo y generar un vínculo profundo entre docente y alumno.

El programa Uniendo metas se sostiene gracias al pago de inscripción de los participantes, el esfuerzo de voluntarios y docentes sumado al apoyo de patrocinadores.

Desde el programa se apela a la responsabilidad social en miras a contribuir a esta experiencia educativa que año a año, permite el crecimiento en los más jóvenes de nuestra ciudad y la región.

Para ello pueden comunicarse por medio de Instagram @umbahiablanca o mandando un mail a umbahiablanca@conciencia.org o umsponsor@gmail.com

(Participaron de este informe los coordinadores del programa Uniendo Metas Valentín Guerrero y Micaela Diez y los voluntarios del mismo programa Valentina Constancio y Tomás Llanos)