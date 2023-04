El titular del gremio CICOP a nivel local, el médico Nicólas Muñoz Cruzado, aseguró hoy que si bien los trabajadores de la salud que dependen del municipio bahiense decidieron dejar sin efecto la medida de fuerza por 48 horas que se iba a llevar a cabo esta semana, continúan en estado de asamblea permanente.

Al respecto, señaló que si bien durante una serie de reuniones realizadas durante el lunes se pudo avanzar en las propuestas y reclamos de la entidad, hay que esperar que las respuestas se concreten.

“Si llegamos a soluciones efectivas, se pueden tomar otras decisiones -advirtió-. Mientras tanto, seguimos en asamblea permanente”.

El titular local del Sindicato de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires explicó, en diálogo con Panorama, por LU2, que los reclamos tienen que ver con la creación de una categoría más dentro del escalafón, además de cuestiones vinculadas a salarios básicos, cargas horarias y el sistema de residentes.

“El lunes, el intendente (por Héctor Gay) nos dio seguridades que hasta el momento no teníamos, porque los otros interlocutores no las daban. Por eso suspendimos las medidas de fuerza. Además, no nos gusta llevarlas adelante, porque afectan a toda la poblacion y a los compañeros que tienen que trabajar en los servicios de guardia, más allá de la protesta”, manifestó.

Al respecto, Muñoz Cruzado aseguró que al poder “dialogar con interlocutores que nos pueden dar respuestas válidas, es mejor no tomar medidas de fuerza”.

Sin embargo, aclaró que sí habrá que poner sobre la mesa en breve la necesidad de una reapertura de paritarias.

“Tendremos que discutir lo salarial cuanto antes”, aseguró.

Además, respecto de algunas críticas que el CICOP recibe a través de las redes sociales por parte de afiliados y también de directivos del Sindicato de Trabajadores Municipales, aseguró no tener ningún problema con el gremio.

“En realidad, habría que preguntárselo a ellos”, manifestó.