Mirtha Legrand será operada el próximo martes

Mientras continúan las negociaciones sobre su retorno a la televisión, Mirtha Legrand será operada el martes de la semana próxima por una cirugía leve. Según pudo saber Teleshow, se trata de una intervención programada y la Chiqui se encuentra en perfecto estado de salud, según confirmó su propio entorno.

“Ella está bárbara. Es solamente una cosa muy sencilla que le tienen que hacer, pero no es nada malo”, señaló a este medio su histórico asesor de imagen y vestuario, Héctor Vidal Rivas, buscando llevar tranquilidad de cara al procedimiento que se llevará a cabo el próximo martes 2 de mayo en el Sanatorio Mater Dei. De hecho, en la noche del martes, la conductora de 96 años asistió a una gala de la Asociación Conciencia, donde dialogó con la prensa. “En eso estamos”, fue lo primero que respondió cuando le consultaron por el futuro de sus clásicos almuerzos los domingos en la pantalla chica.

Sin responder con sus palabras, pero sí con sus gestos, la conductora expresó que sí subiendo y bajando su rostro al momento en que le preguntaron por la posibilidad de que traslade su ciclo a la pantalla de América, canal en el que estuvo anteriormente. “No te puedo decir, no está cerrado”, fue cauta Mirtha a la hora de referirse a su futuro en la televisión argentina.

Por su parte, aseguró desconocer el trasfondo económico en la negociación entre El Trece –comandado por Adrián Suar- y su nieto y productor ejecutivo. “Hasta que no esté cerrado, Nacho no me comunica nada”, dijo la diva que eligió mantenerse al margen. En tanto, de cara al año electoral en el país consideró que es “un año bravo” y “lindo”. “Me gusta”, sostuvo quien nuevamente se mostró reticente a hablar sobre la posible lista de invitados para su primer programa, sea en la pantalla que sea.

En tanto, esta mañana, en Socios del espectáculo, precisaron que la Chiqui va a ser intervenida quirúrgicamente el próximo martes. Según dijo Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo de El Trece, “es una cirugía no de rutina, pero sí de las sencillas, no tendría gravedad. Tendrá un postoperatorio lógico que pondrá en compás de espera las negociaciones”, en relación a su esperado retorno a la televisión.

En este sentido, Nacho Viale, su nieto y productor de sus programas, se manifestó en su cuenta de Twitter sobre que este tema retrasaría su vuelta a la televisión. “Todo perfecto, todo programado y ambulatorio. La espera es porque no hay negociación que avanza con el canal del año pasado, no por esto”, escribió este mediodía en la red social en la que tiene casi un millón de seguidores. Sus palabras fueron en alusión a la situación contractual de la diva, que negocia con El Trece mientras surgen rumores cada vez más fuertes que podría desembarcar en la pantalla de América. Además, quiso llevar tranquilidad con respecto a la operación a la que se someterá su abuela la semana entrante.

Mientras se prepara para volver con su temporada número 55 al aire, Mirtha continúa con su rutina habitual y las salidas públicas que suele hacer cuando la invitan a eventos como estrenos de teatro, galas y demás. El mes pasado, la diva dijo presente en Tootsie, la obra protagonizada por Nico Vázquez y Julieta Nair Calvo Teatro Lola Membrives, a donde asistió acompañada por Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Gino Bogani, Alejandro Veroutis y sus asistentes Elvira y Gladys.

Al terminar la función y escuchar las palabras de agradecimiento de Nico Vázquez, la diva expresó: “No puedo hablar, estoy emocionadísima. Una vez más, se confirma que el éxito no es gratuito, no es porque sí. Están llenando todas las noches y todo el mundo habla de Tootsie. La amamos a Tootsie. Vos sos fantástico, Nico. No te vino Lionel Messi, pero vine yo... Y no pusiste una frase mía, te faltó el ‘mierda, carajo’. Muchas gracias, fue una noche inolvidable ¡Cómo bailan! ¡Cómo cantan! ¡Cómo todo! Son maravillosos “, dijo con el micrófono en mano, mientras toda la sala apuntaba a ella con sus teléfonos celulares. (Infobae)