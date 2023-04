Grabois: "Con Milei la Argentina se parecerá a Venezuela; conmigo, a Noruega"

Juan Grabois fue el primero de los dirigentes del Frente de Todos (FdT) que se lanzó como precandidato para la presidencia y, de hecho, es el único del oficialismo que por estas horas encabeza una campaña formal, con recorridas, actos y reuniones.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) opinó ayer sobre quienes se perfilan para competir en las elecciones primarias del FdT y, después de que Alberto Fernández confirmara que no irá por la reelección, manifestó que no cree que Cristina Fernández de Kirchner se presente como candidata.

“Ella (por Cristina Kirchner) dijo que no va a ser candidata, yo la escuche decir eso y no tengo motivos para no creerle. Hasta nuevo aviso tengo que pensar que no se va a presentar”, aseguró en declaraciones a TN.

Por su parte, criticó al ministro de Economía, Sergio Massa, quien resuena como un posible candidato. “Sería un crimen para el movimiento nacional y popular, que tiene que representar a los trabajadores y los humildes, que terminemos con una candidatura de alguien que viene de la Ucedé, como Sergio Massa. Alguien que pasó por todos los partidos políticos, que cambió de identidad, del más rabioso antikirchnerismo al kirchnerismo ahora”, manifestó.

Grabois dijo que en las elecciones primarias se enfrentará a “las opciones conservadoras del Frente de Todos”, entre los que se enumeró a Daniel Scioli, quien tras el anuncio del Presidente ratificó su presentación en las PASO.

Previo a llegar a esa instancia, el dirigente del Frente Patria Grande quiere llegar a “un acuerdo programático” para asegurar que sus ideas y consignas formen parte de las líneas que siga el FdT. “Si no nos aseguran eso no les vamos a dar los votos”, indicó.

“Si no nos permiten jugar esa interna, vamos a ir por afuera. No vamos a permitir, de ninguna manera, que nuestra militancia no tenga otra opción electoral que Sergio Massa o Daniel Scioli”, planteó.

Por otra parte, opinó sobre un término que suena en los discursos del diputado liberal Javier Milei. “Es verdad que hay casta. Mi candidatura tiene que ver también con eso, con un tema generacional”, agregó. Al mismo tiempo, aseguró que el economista libertario “no es consecuente con ese discurso, su armado en las provincias está hecho con la casta. Bullrich también es casta. Yo soy el único que no tiene un cargo en el estado”.

Grabois está financiando su campaña “a la gorra” y se define a sí mismo como un “cristiano y humanista” y considera que esos aspectos son los que más lo diferencian del referente de La Libertad Avanza: “Yo no quiero poner una bomba en ningún banco y no creo que haya que vender órganos. De esos pensamientos se derivan cuestiones inhumanas”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que Milei supo captar “el enojo y el hartazgo que siente hoy la sociedad”. “Es alguien más fresco que Macri o Bullrich con ideas que parecen mágicas aunque no van a funcionar o directamente no se pueden aplicar”, dijo.

Y cerró: “Con Milei tendremos una Argentina parecida a Venezuela, conmigo, en cambio, un país más parecido a Noruega”. (Con información de TN)