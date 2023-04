Cristian Nápoli lo intentará otra vez y apostando a lo mejor

Otra vuelta más, así lo dicta la pasión. Aunque, según cuenta, las cosas parecen estar en su lugar para, esta vez, intentarlo nuevamente y como corresponde, de acuerdo a expectativas propias y ajenas.

Cristian Nápoli esperó el tiempo suficiente para estar seguro y afrontar su tercer retorno al Midget, categoría que lo vio triunfar y brillar en la década pasada, integrando una de las camadas de pilotos más espectaculares de los últimos tiempos.

La vuelta será al todo o nada, sin excusas, apostando a lo mejor del mercado. El Negro, a sus 58 años (se mantiene impecable), tendrá en sus manos un flamante auto construido nada menos que por el actual bicampeón, Luciano Vallejos.

De visita en la mesa de Diario Deportivo, el programa de la sección que se emite diariamente al término de Radiovisión Deportiva por La Nueva Play, Nápoli habló detalladamente de su pronta vuelta al óvalo aldense, para el próximo Torneo Invernal.

"Los dos últimos intentos de retorno lo hice no con tantas ganas. Hacía poco había fallecido papá (Vicente "Cacho" Nápoli) y por eso decidí parar otra vez para agarrar más ganas. Pasó que vino la pandemia, que a mí me surgieron trabajos en Monte Hermoso y recién se dio ahora, pero creo que un momento justo", contó Cristian.

"Es un desafío especial volver a correr después de haber dejado varios años, aunque creo que con una apuesta distinta que debería funcionar bien. Apuesto a correr de la mejor forma posible, con el actual Nº1, alguien que hace las cosas muy bien y que tiene dos autos muy parejos", agregó.

Tal como lo hizo Mariano Pérez para retornar en el pasado certamen, el Negro, otrora gran animador de competencias y animador de mil batallas y rivalidades, cree que la mejor opción para regresar y ser competitivo es la sapiencia del bicampeón, además de la siempre fiable potencia que le brindó José Castellano.

"Tener un buen auto te sube el autoestima y te hace sentir que las cosas van a funcionar. Yo corrí en un montón de categorías y cuando tenía una buena máquina andaba bien el 80% de las veces. Más en el Midget, en una carrera tan corta, donde si tenés un auto largador tenés muchas chances de ganar una carrera", explicó.

Su particular estilo y su conocido temperamento, dentro y fuera de la pista, hicieron de Nápoli un personaje difícil de suplir. Al punto tal que, después de tantos años, el público seguía reclamando su prensencia en el Héctor Evaristo Plano.

"Cada vez que iba a la pista o me encontraba gente del ambiente me preguntaban cuándo volvía. Si vos me preguntas no creo que vuelva a correr de la forma que lo hacía antes, porque no es la fórmula que te garantice al éxito. Si hoy ves correr a Lucho Vallejos y a los demás de punta, todos tratan de esquivar todo tipo de roce o riesgo", puntualizó.

"Voy a correr como Luis, que será mi "DT", y Luciano me digan. Ellos van a atender el auto y me dirán cómo habrá que hacer para llevarlo lo mejor posible, no voy a hacerlo de manera alocada porque tampoco estoy en condiciones a esta altura de mi vida", cerró Cristian, quien aspira a llegar a la segunda fecha del certamen.

La nota completa: