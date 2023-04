El "9" que enfrentará a Villa Mitre y quiere volver a River

El delantero colombiano Flabián Londoño afirmó hoy que su objetivo está puesto en la vuelta a River Plate para "ser dirigido por (Martín) Demichelis", mientras acumula rodaje en Arsenal de Sarandí, rival de Villa Mitre el venidero miércoles por los 32avos de final de la Copa Argentina.



"Mi objetivo es jugar en River en algún momento y ser dirigido por (Martín) Demichelis. me esfuerzo cada día para demostrar mis condiciones", afirmó Londoño en diálogo con radio DSports.



"Decidí venir a Arsenal y llegamos a un acuerdo con River porque necesitaba sumar minutos; venía arrastrando muchas lesiones, me faltaba continidad. Ahora la estoy teniendo y empieza a sentirme bien con el roce de primera división", señaló Londoño a propósito del préstamo en el club de Sarandí.

"Sabía que tal vez con (Salomón) Rondón y (Miguel) Borja no iba a poder hacerlo", indicó el juvenil delantero formado en River, en su idea de lograr regularidad de juego.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Londoño, de 22 años, marcó el sábado pasado su primer gol en la máxima categoría del fútbol argentino para el triunfo 2-1 de Arsenal ante Unión de Santa Fe, pero cuyo festejo le valió la segunda tarjeta amarilla y correspondiente expulsión.



"Lo de la amarilla fue un momento que me olvidé de todo por la emoción que tenía. Esas cosas no me pueden pasar; lo del gol lo venía buscando y justo se dio cuando terminaba el partido (quinto minuto de adición)", reconoció Londoño, quien se perderá el partido ante Huracán -por la 14ª fecha-, el viernes a las 19 en Parque Patricios.

"Por suerte está ahí nomás el partido por Copa Argentina; al menos no voy a estar parado dos semanas. Ojalá pueda tener minutos y repetir lo que vengo haciendo, si es con gol mucho mejor, aunque lo más importante es que Arsenal gane", apuntó.