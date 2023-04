Martín Demichelis: "No estoy pendiente de cierto exitismo"

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis expresó que los "hinchas quieren ir ganando 2 o 3 a 0 en el primer tiempo pero no se puede, porque en el fútbol argentino está todo muy equiparado", luego de consolidar anoche el liderazgo en la Liga Profesional al vencer por 2 a 0 a Independiente pudiendo haber marcador varios tantos más.



"Ganamos un clásico, sin sobresaltos, pero la gente ya te exige un 2-0 o 3-0 en el primer tiempo, aunque se ve que en el fútbol argentino está todo equiparado. Pero me voy muy contento a casa, porque este Independiente con Ricardo Zielinski lleva pocos días de trabajo y yo esperaba una línea de 5-4-1 e intenté por eso no darle referencias con Esequiel Barco e Ignacio Fernández moviéndose, buscando un 3 contra 3 equilibrando con tres volantes", explicó en conferencia de prensa.

"Lo que pasa es que el fútbol argentino exige y este club también, San Lorenzo no para de ganar y tenemos que seguir así contra Atlético Tucumán en la próxima fecha. Porque las estadísticas quedan en los libros y a nosotros nos sirven los análisis. La gente viene a ver goles, está claro. Hoy hubo partidos donde se ganó o empató en el último minuto y nosotros ganamos jugando bien y sin sobresaltos", destacó.Demichelis explicó que con los cambios (los ingresos simultáneos de Miguel Borja y Salomón Rondón) buscó "más jugadores con presencia de área porque ellos tenían uno menos. Por eso entraron Rondon y Borja, y no Pablo Solari. Pero tengo muchos jugadores, la competitividad nos hará crecer y ya les tocará a todos. Por ejemplo Matías Kranevitter: está trabajando bien, y a las lesiones no hay que ponerle una fecha, pero también es prematuro contarlo a la brevedad", aclaró."Por eso sigo convencido que tengo un gran plantel. Lo bueno fue no desligarse de ningún jugador y hay muchos que están en un gran nivel. Cuando uno acepta ser entrenador de River, tiene que soñar en grande para convencer a los jugadores, y por ello disfrutamos lo justo y necesario. No hay campeón con 33 puntos y hay que ir por más", enunció."Después, no tengo redes sociales, me levanto 5.30 para ir al River Camp, vuelvo tarde a casa y estoy con mi familia. Solo prendo la computadora para trabajar. No estoy pendiente de cierto exitismo", avisó en el final del contacto con la prensa.