Una comerciante del Mercado Municipal se encadenó en su puesto ante el pedido de salida del Municipio de Bahía Blanca y no poder contar con otra fuente laboral.

Se trata de Gladys Crespin, de 61 años y dueña de la pescadería ubicada en el local 8 del Mercado Municipal, quien se encuentra encadenada desde hoy a las 7.

"A esta altura la Municipalidad me quiere sacar de mi negocio. No consigo otro local para alquilar y la Municipalidad me quiere dejar sin trabajo y yo sin trabajo no me puedo quedar", sostuvo la comerciante.

A su vez, señaló que "a la edad que tengo no consigo trabajo en otro lado, así que me quedaré acá hasta que llegue el momento. Me sacaré las cadenas solo sin conisgo trabajo, sino acá me quedaré".

"Estoy desde hoy a las 7 de la mañana y me quedaré hasta que Dios diga. Si ellos no me dan ninguna respuesta positiva, acá me quedo", cerró.