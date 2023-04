Regional Pampeano: cómo llegarán los equipos bahienses según sus DT

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El próximo sábado 29 comenzará la decimocuarta edición del Regional Pampeano de rugby. El torneo de mayores que pondrá a los clubes bahienses en real dimensión competitiva, luego de la Copa Patagonia y del Oficial de la Unión de Rugby del Sur, disputado a una rueda.

Argentino -el campeón bahiense-, Sociedad Sportiva y Universitario llegarán con presentes diferentes a una competencia contra los clubes de Mar del Plata y Tandil. Los dos primeros jugarán en la máxima categoría (dos zonas de 4) y el restante en el Regional Pampeano B junto con Santa Rosa RC (dos grupos de 4).

Mientras se desarrolla el clasificatorio al Regional C que otorgará dos plazas a la URS, los técnicos de los clubes bahienses ya clasificados analizaron el presente de cara a lo que vendrá.

"Con viento de cola"

Tras la obtención del Oficial de la URS, es de imaginar que Argentino llegará al debut contra Mar del Plata Club -úlltimo bicampeón- con un empuje anímico importante.

"Esto que ha pasado de asumir los torneos locales como parte de la preparación es como el viento: algo que nos empuja a algunos para delante y otros para atrás. A nosotros nos tocó hacia adelante, pero tenemos adelante a Sportiva, el más preparado, el de más recursos y con el plantel más largo, aunque más vulnerable que el año pasado. A `Uni´ le volvieron jugadores y demás, está en racha a favor. Pero tiene los mismos problemas de fondo. Se defenderá pero dependerá de si tiene o no bajas. Es un equipo corto, al igual que Argentino", dijo Mariano Minnaard, técnico de Argentino.

"Consolidamos la idea de juego", dijo Minnaard (Argentino).

"Al haber ganado el campeonato consolidamos la idea de juego, una propuesta más divertida, de jugar más con la pelota. Pero también somos un equipo corto. La final nos costó carísimo al dejarnos sin cuatro o cinco jugadores en duda para la primera fecha: Tomás Alaniz, Tobías Giménez, Nicolás Burgos y Francisco Arnaldo", enumeró el DT.

"Tenemos grandes expectativas. Hay que ver si lo que hacemos en el Pampeano está acorde a esas expectativas. No es un tema menor cómo costear los viajes y hoteles, que se elevaron cien por cien en valores. Si bien los viajes los paga UAR, los otros costos son altísimos y los afrontan el club y los jugadores", concluyó Minnaard.

"Cambiamos el chip"

Sportiva, campeón regional 2019 y 3º el año pasado, es toda una incógnita. Luego de ganar la Copa Patagonia, el club que deportivamente siempre está un paso adelante del resto, no terminó de cohesionar el equipo.

Un dato es que en el Oficial no pudo contra Argentino. Ni en fase clasificatoria (empate en 21) ni en la final (derrota 24-21), con lo inusual además de una cuota acotada de tries.

"No es el presente ideal porque no hicimos una buena pretemporada, en parte porque se nos vino la Copa Patagonia. No llegamos con nuestro ideal de juego, pero estamos con plantel largo, variantes y conformes con el trabajo realizado. Nos queda una semana para la puesta a punto", explicó José Conget, DT de Las Palomas.

"No llegamos con nuestro ideal de juego", afirmó Conget (Sportiva).

Que tendrán como primer rival a San Ignacio (Mar del Plata) en La Carrindanga.

"Después de la final -con Argentino- cambiamos el chip y estamos muy motivados, entrenando muy bien para el arranque del regional. Perder la final dolió y se hizo autocrítica de lo que hay que corregir. Argentino nos ganó bien, es justo campeón. Pero nuestro único objetivo es el Regional Pampeano. Estamos probando variantes y jugadores. No encuentro el equipo ideal, esperamos encontrarlo para el fin de semana próximo", agregó.

"Buenas expectativas"

Universitario atraviesa una transición institucional que va de la mano de objetivos deportivos que estén al alcance.

En esa nueva configuración ligada al rugby hubo un "bonus" motivacional como la reciente visita de Juan Manuel Leguizamón, quien visitó a Las Pirañas en dos ocasiones para transmitir experiencia en distintos temas.

"Estamos viviendo un reverdecer del rugby del club, con gente ayudando y mucho apoyo de la comisión directiva. El rugby está alineado plenamente con el club. Y con el apoyo del club y la gente que volvió, estamos viviendo un lindo momento, con mucha esperanza", dijo Ocampo.

"Vivimos un reverdecer del rugby", dijo Ocampo (Universitario).

"Diría que empezamos a sumar con el seven del año pasado, más lo de Leguizamón de este año, son factores que dan confianza. El torneo Oficial nos sirvió para jugar con dos equipos de TRP A (Argentino y Sportiva) que están arriba nuestro y saber dónde estamos", agregó.

El debut será ante Los 50 de Tandil en el complejo Gatica.

"Tenemos buenas expectativas. Volvieron jugadores importantes que nos dan recambio y pueden transmitir otra serenidad. El objetivo principal es entrar en el Repechaje A-B. No sé si estamos hoy para subir al TRP A. Se armó un lindo grupo, con gente de experiencia y juventud”, explicó.