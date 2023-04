De Acharán: "Se intentó por todos los medios que no se hagan las carreras"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

La unión hace la fuerza. Esa fue la columna vertebral que posibilitó el inicio, desarrollo y conclusión del espectáculo deportivo veraniego regional por excelencia.

Sin el movimiento masivo impulsado por los verdaderos protagonistas del show, algo sin precedentes en la historia de la categoría en la ciudad, el Campeonato Estival de Midget 2022/23 hubiese sido difícil de concretarse.

Las papas ardían y los pilotos, o la mayoría de ellos, hicieron a un costado sus intereses particulares y velaron por la integridad del ente que los agrupa y que da vida a esta pasión de multitudes, el Club Midgistas del Sur. El resto de la historia ya se conoce…

“Hubo que tomar varias determinaciones importantes para ayudar a la gente que estaba interviniendo, más propias de gente que integra una comisión de trabajo que de representante de pilotos. Por ejemplo, decidir en la previa si se corría o no ante la amenaza del clima, el cambio de la comisión técnica durante el certamen o la vuelta de Daniel Vicente, entre otras cosas”, destaca Juan Lucas De Acharán, uno de los delegados que tomó papel crucial durante el proceso de intervención.

“Todas las semanas prácticamente había reuniones para tomar decisiones o charlar de los posibles beneficios para los pilotos. Se decía que sin (Facundo) García no se iba a correr o que nosotros, entre los pilotos, íbamos a estar todos peleados para la 2ª fecha. Pero llegamos a la 18ª sin ningún disturbio en boxes y con un comportamiento ejemplar de todos. Y eso se vio en la fiesta”, destacó.

Se consumía noviembre de 2022, las dudas le ganaban a la certeza y el panorama se avizoraba completamente desalentador panorama para el desarrollo del espectáculo. Ese fue el detonante de los pilotos para plantar bandera, arremangarse y sumar a la causa junto a la comisión interventora.

Todo transcurrió con normalidad, con los desplantes propios de las competencias automovilísticas, pero exitosamente al fin. Aunque en el camino hubo que sortear unos cuantos obstáculos y dolores de cabeza.

“Siempre estuvimos observados con una lupa a ver qué hacíamos o dejábamos de hacer. Hubo llamados a todos los intervinientes en la organización de las carreras y acciones de parte de él (García) y su gente para obstaculizar y frenar la posibilidad de desarrollar el espectáculo. Eso nos llevó a ir destrabando cada una de las situaciones hasta instantes previos al comienzo del campeonato. Y eso te aseguro que se logró por la unidad que mostramos los pilotos. Sin eso, las 80 firmas que juntamos, no se hubiese logrado”, destaca De Acharán.

“Llegó a crear perfiles truchos en redes sociales para ensuciar la cancha y atemorizar a los compañeros para que no avancen en la causa o que se queden callados. Intentó por todos los medios que no se hagan carreras, pero logró todo lo contrario, esas actitudes generaron más unidad y enojo en todos, motivando más todavía a trabajar juntos por llevar adelante el campeonato de principio a fin”, aseguró.

—¿Qué pasará si García vuelve?

—Si vuelve va a tener que dar varias explicaciones, sobre todo del dinero que falta. Hubo muchas cosas raras. Por ejemplo, en el campeonato 2021/22 se nos cobró 45.000 pesos de inscripción y para el 31 de octubre, unos días antes de empezar a correr, se pagaron las nuevas luces led y se gastaron no sé cuántos millones, que en realidad fue lo recaudado con esa inscripción. Lo curioso fue que de ahí al final del campeonato no quedó un centavo, sin haber hecho ninguna obra en el club, más que el mantenimiento de carrera a carrera y demás. Y ese millón ochocientos que dijo que quedaba antes de irse no estaba.

“Ahora quedaron 16 millones de pesos del campeonato, sin cobrar la cuota de socio, que ellos la habían cobrado antes de empezar ese Estival; habiendo pagado técnica, que ellos no lo abonaban; pagándonos los sensores, algo así como 2,000 pesos por carrera por cada piloto, y haciéndose cargo del arreglo del motor de la máquina, que tuvo su costo importante también”, recalcó Lucas sobre la nueva gestión.

Por si ello fuese poco, nos cuenta De Acharán, la comisión interventora, con José Luis Malet, Norberto Pasqualini, Carlos Saldamando y compañía a la cabeza, revaloró la billetera del piloto al término de cada carrera.

“Esta gente también se hizo cargo de pagarnos el doble el valor del punto, con el mismo precio de entrada del campeonato anterior. Es decir, teniendo en cuenta todo eso, quedó un saldo de prácticamente 16 millones para el club”, apuntó Lucas.

—Por lo pronto, Facundo ya presentó la lista para presentarse a elecciones futuras...

—Hacerlo ahora no tiene sentido. Además quien figura como vicepresidente de esa lista no está en el padrón de socios de 2017, es decir que esa lista ya estaría impugnada de antemano. Por lo que todo lo que hicieron fue una payasada, de apurarse a presentar una lista y apretar indirectamente. Pero no hay que darle importancia, sino seguir trabajando.

"Nosotros, por nuestra parte, estamos muy unidos entre los pilotos y le va a resultar muy complicado estar nuevamente en el club. Vamos a tener algún candidato. Beto (Pasqualini) es una opción, pero todavía no está definido. Nos juntamos y estamos decididos en seguir trabajando y apoyando al club. Cuando llegue el momento veremos de armar una lista, pero no ahora tan pronto.

"No me arrepiento"

La labor de delegado contada por De Acharán, más asemejable a la de un directivo, descuidó involuntariamente su performance como piloto.

"Mi equipo lo sufrió mucho. Siempre que pasaba algo en torno al espectáculo dejaba lo que estaba haciendo con el auto y atendíamos con los otros chicos delegados esas cuestiones. No te terminás de concentrar. Mi cabeza hizo un click cuando Valdi (Adrián Tomaseetti, su chasista) anunció que no seguía y ahí sí aparecí un poco más, haciéndome cargo de un montón de cosas que había descuidado", contó.

"Pero no me arrepiento, hicimos todo por el bienestar del club, sin ninguna otra intención. Lo único que nos interesa es que la gente esté cómoda y que los pilotos corran en buenas condiciones", cerró De Acharán.