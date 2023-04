La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que aún no hay candidatos del Frente de Todos para las próximas elecciones y que “todos los escenarios están abiertos” luego de la decisión del presidente Alberto Fernández de no buscar su reelección. En esta línea, aseguró que “podemos ir a una PASO o tener a un candidato de unidad, pero no de unidad de un solo sector”.

La funcionaria también aprovechó para desmentir una frase que se publicó en varios medios donde ella supuestamente afirmaba que “Alberto se bajó pese a que tenía una posibilidad concreta de ganar”. En ese contexto aclaró que había dicho que “no es que se baja de la nada, se baja de un derecho constitucional y en un escenario tan roto y volátil donde nadie es la última Coca Cola en el desierto”.

Para la portavoz, “estamos en un escenario similar en 2019 donde no se sabe quién será el candidato”. Y aclaró que pese al renunciamiento del Jefe de Estado “hoy no hay candidato de la Rosada”.

Consultada acerca de una posible candidatura de Cristina Kirchner, Cerruti recordó que “ella misma dijo que no se va a presentar".

"Me parece raro que alguien con esa convicción cambie de opinión. Seguro está pensando una estrategia y la dará a conocer -dijo-. La vicepresidenta es una candidata importante, su palabra es importante y hay muchos militantes que lo piden”.

Por otro lado, también se refirió a la escalada del dólar libre que se registró la semana pasada y sostuvo que se trató de “un golpe de mercado”.

“Es una cuestión que tiene que ver muy adentro del mercado. Leímos operaciones muy fuertes. Ayer, una sociedad de bolsa pidió disculpas por lanzar un rumor infundado. Eso no es menor”, señaló sobre la firma Max Capital S.A. que difundió entre sus clientes que el lunes podría haber una devaluación del peso del 50 por ciento. Pasado el revuelo y desestimados los rumores, le empresa envió una carta dirigida a Massa, pidiéndole disculpas.

"Una sociedad importante diciéndole a los suyos que va a haber una devaluación y corren detrás del dólar blue... eso en otra época se llamaba golpe de mercado”, insistió sobre lo ocurrido esta semana, donde la divisa tocó los 442 pesos en el mercado informal.

Además, mencionó entre otro de los motivos al viaje que realizarán en los próximos días a Estados Unidos ex funcionarios de la oposición. “Están yendo al FMI a decir que no tienen que arreglar con el gobierno sino con ellos después de diciembre”, se indignó Cerruti, quien destacó que “los datos de la economía real no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el mercado financiero” y puso como ejemplo “la suba del consumo de marzo, que fue mayor a la del mes anterior”.

“No es la imagen de un país en crisis”, insistió la funcionaria y puso como ejemplo que el show del cantante Trueno, en Tecnópolis este sábado, llevó a 20 mil personas; y que la calle Corrientes este fin de semana estuvo llena de gente con los restaurantes y los teatros repletos.

“No podemos no hablar de la inflación este momento. Vemos que la situación es rara. Ayer a la noche había 20 mil personas cantando con Trueno. Estuvo Tecnópolis estallada todo el día y hoy lo va a estar de nuevo con la Feria Joven IT -señaló-. Fui a cenar al centro y al teatro, y en la avenida Corrientes no se podía caminar. No es la imagen de un país en crisis, la que vemos en los titulares de los lunes. Pero hay un problema, que es la inflación, y hace que todo se tiña de eso”. (con información de Infobae)