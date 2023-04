Eso de disfrutar y sufrir a la vez; ¡Bienvenidos a los playoffs de Primera!

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Después de 22 fechas de fase regular, donde el torneo puso a cada equipo donde corresponde, llegó la etapa más atractiva, esa que despierta diferentes emociones, la misma que en cada noche escribe una historia diferente. Desde las 21 comienzan los playoffs del básquetbol de Primera, por el campeonato y por la permanencia.

La paridad del torneo quedó reflejada en la definición, teniendo que aguardar hasta la última programación para conocer la posición final de 10 equipos entre 12 participantes, inclusive, con cuatro que no sabían si jugarían arriba o abajo.

Las series desde ahora y hasta la definición, en todas sus instancias, serán al mejor de cinco, intercambiando localía partido a partido.

Por los cuartos de final se enfrentarán Napostá (1º)-Olimpo (8º), Liniers (2º)-Pueyrredón (7º), San Lorenzo (3º)-Bahiense del Norte (6º) y Estudiantes (4º)-Leandro N. Alem (5º).

En la zona Permanencia cruzarán Villa Mitre (9º)-Sportivo Bahiense (12º) y Estrella (10º)-Bahía Basket (11º).

Los segundos encuentros serán el próximo lunes.

Napostá (1º)-Olimpo (8º)

Napostá recibirá hoy a Olimpo en el Antonio Palma, arbitraje de Alejandro Ramallo, Juan Jaramillo y Marcelo Gordillo.

Los de la avenida evaluarán a Mauro Zalguizuri, quien se resintió de la lesión en el ciático, mientras que Gustavo Gentili sufrió un pequeño esguince contra Villa Mitre, pero igual jugará.

El aurinegro, en tanto, llega completo.

En la fase regular, el número 1 le ganó las dos veces a Olimpo, por 89 a 81 (en suplementario, 75-75), de visita y 85 a 79, de local.

Sebastián Aleksoski.

Aleksoski: "El uno nos dio tranquilidad"

"El uno nos dio la tranquilidad de haber conseguido el objetivo planteado originalmente por ser candidatos; asumimos ese rol y era lo primero que teníamos que cumplir. Ahora, ya estamos con la cabeza en los playoffs, que es otro torneo", reconoció el técnico Sebastián Aleksoski.

La última fecha Napostá cedió ante Villa Mitre (91 a 85), que bien pudo haber sido su rival si quedaba arriba.

"Jugar contra Villa Mitre -aseguró- nos sirvió para medirnos. Fue un buen partido que se definió por detalles".

—¿Les dio tranquilidad que no haya clasificado entre los ocho?

—No sé si tranquilidad, pero es un equipo menos de los candidatos para pelear por el torneo.

En esta serie, Napostá sale de banca, más allá que nunca la tuvo fácil contra el aurinegro.

"Si bien le ganamos las dos veces a Olimpo, la primera fue en suplementario y la segunda lo destrabamos en el segundo tiempo. Se ha reinventado, porque se le fueron un par de jugadores y no bajó el nivel de juego. Es un equipo muy intenso, incómodo, sabe a lo que juega. Nosotros respetamos a todos los rivales y Olimpo no es la excepción", aclaró Aleksoski.

Juan Cruz Santini.

Santini: "Podemos sacar el playoffs adelante"

Sufriendo hasta la última fecha, Olimpo se metió octavo, haciendo desaparecer el fantasma de la permanencia.

"Sentimos un alivio muy grande, más teniendo la experiencia del año pasado. Tenemos la tranquilidad de haber cumplido con el objetivo y ahora para nosotros empieza otro torneo", opinó el técnico Juan Cruz Santini.

El aurinegro perdió en el camino a Iván Gómez Lepez y Marcos Diel.

"Fue muy importante para el grupo poder sacar adelante los últimos partidos, porque desde la partida de dos jugadores importantes y el cambio de roles que tuvimos que implementar para cubrirlos, nos dio confianza y seguridad. De a poco el equipo fue tomando forma. Creo que llegamos bien al playoffs", entendió.

Claro, ahora le toca enfrentar al más difícil.

"Si bien hicimos partidos parejos con Napostá, somos conscientes de que tiene mucho potencial, sobre todo, en el juego interno. Creo que una de las claves será no darle la posibilidad de poder anotar a todo el equipo. Tendremos que elegir por dónde morir, como se dice, y tratar de hacer un partido lo más correcto posible", adelantó el Oso.

"El torneo es muy parejo. El que esté más concentrado y sea más respetuoso de la táctica que va a emplear, tendrá más chances de ganar. Ningún entrenador hoy debe estar tranquilo y confiado de que va a tener una llave accesible. Nosotros tenemos ilusión y convicción de que podemos sacar el playoffs adelante. Vamos a jugarlo de esa manera", avisó.

Liniers (2º)-Pueyrredón (7º)

El bicampeón Liniers será local frente a Pueyrredón, dirigiendo Mauro Reyes, Sebastián Arcas y Juan Cruz Schernenco.

El albinegro tiene con una molestia a Julián Marinsalta, mientras que la visita cuenta con Lucas Marín volviendo de una lesión, aunque ambos no se perderán este juego.

En la fase regular, el Chivo dominó en los dos juegos: 87-69 de visitante y 75-60, de local.

Mauricio Vago.

Vago: "Alcanzamos nuestro mejor rendimiento"

Acaso por la experiencia de torneos anteriores, el entrenador Mauricio Vago supo ir llevando al equipo para tenerlo a pleno a partir de hoy.

"Realmente terminamos donde queríamos. Después del receso apuntamos a quedar lo más arriba posible y fuimos segundos, a un partido de Napostá, logrando un gran juego, que era el objetivo principal, independientemente de la posición", explicó el DT.

"Tal vez -opinó- alcanzamos nuestro mejor rendimiento de la temporada de cara a los playoffs. El equipo llega bien, confiado, para ir instancia por instancia".

El albinegro tendrá enfrente un rival con potencial.

"Pueyrredón es un equipo duro, que sabe a lo que juega. Tal vez no ha tenido el rendimiento de la temporada pasada, este año les costó un poco más, inclusive sumando un par de refuerzos como Eddie (Roberson) y el Pelado Marín. Pero no deja de ser un rival al cual le tenemos mucho respeto y cuidado. Obviamente sabemos dónde están los puntos fuertes y trataremos de contrarrestarlos", reconoció Vago.

Fabricio Piccinini.

Piccinini: "Esperemos disfrutar un poco más"

"Cuando nos enteramos del triple empate y que cruzábamos con Liniers, entendimos que era un desafío muy importante para nosotros", confesó Fabricio Piccinini, técnico de Pueyrredón.

Su equipo estuvo a minutos (si perdía y ganaba Estrella) de caer en la zona Permanencia.

"Esperamos estar un poco más sueltos. En esta parte del 2023 el equipo jugó, quizá, un poco atado por estar cerca de los puestos de permanencia. Si bien nunca estuvimos esa zona, la paridad del torneo y formato hace que uno siempre esté atento a no caer. Por eso al equipo se lo notó nervioso y fastidioso en algunos momentos. Esperemos disfrutar un poco más del torneo y del juego. Y qué mejor ante un rival de tanta altura y dificultad como es el bicampeón", expresó Picci.

Respecto del rival que les tocó, considera que es un desafío mayor.

"Lo que le dije al equipo es que cuando llega la etapa de playoffs es más lindo tener desafíos importantes, en este caso, jugar contra uno de los candidatos y el bicampeón. Debemos tomar ese desafío para bien", asumió.

"Liniers -agregó- es un equipo que tiene mucha química, viene trabajando hace rato y logrando resultados importantes. Cuenta con jugadores que resuelven en la parte ofensiva, pero creo que tenemos material para competir de la mejor manera. Trataremos de hacerles jugar una serie incómoda y ver si en ofensiva el equipo puede mejorar".

San Lorenzo (3º)-Bahiense (6º)

Con la intención de ratificar lo que resultó una fase regular histórica, que lo llevó a terminar en el tercer puesto, San Lorenzo será local frente a Bahiense, dirigiendo Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Mauro Guallan.

Al igual que la última fecha, cuando enfrentó al mismo rival de hoy, el local no contará con Martín Ríos Lodoli, quien se encuentra de viaje. Mientras que la visita no presenta bajas.

Y así como las distancias entre rivales se van acortando, a medida que se va cerrando la llave, las diferencias son menos marcadas entre los equipos.

En este caso, hay una clara evidencia, porque el naranja venció como local, por 72 a 71 y Bahiense se impuso en el Manu Ginóbili, el último lunes, por 92 a 83.

Claudio Queti.

Queti: "No sentimos la presión de ganar"

El técnico Claudio Queti, motivador y exigente nato, contó lo que habló con sus jugadores, quitándoles el peso que pueden sentir por tener que ratificar el tercer puesto obtenido en la fase regular.

"Trato de no transmitir que tenemos obligación de ganar; sí queremos ganar porque pretendemos cumplir un sueño de meternos en semifinales, porque es un desafío y es muy lindo. Somos el mismo equipo que terminó jugando las finales de segunda y el ascenso", recordó.

Su lectura suena hasta apropiada para utilizar a modo de arenga. Y puede ser que se repita algo así esta noche en el vestuario.

"La verdad que no sentimos la presión de ganar", aclaró.

"Hicimos un grandísimo torneo, fuimos terceros y no bajamos de ese puesto en casi todo el año, lo que indica que fuimos muy regulares", puntualizó.

La victoria con la que abrió el 2023, nada menos que ante el Nº1 y que le permitió asegurarse la categoría, pareció "desafilar los dientes del equipo", algo que, finalmente, resultó natural y pasajero.

"Ahí el equipo se desinfló un poco, pero después nos recompusimos. Llegamos muy bien de salud y de ánimo, después de haber hecho un gran torneo, con la posibilidad intacta de ganar; creo que estamos con 50 y 50 de posibilidades, no como en otras oportunidades", comparó.

"Sería un buen premio para el equipo y el club pasar esta instancia", se ilusionó.

Su rival, no obstante, puede resultarle incómodo.

"Veo una serie pareja, linda para jugar contra otro buen equipo. Bahiense es un rival duro, que no había iniciado bien, pero tuvo una buena segunda parte de año. Tienen buenos jugadores, entre los que sobresalen (Leo) La Bella y Jorge García, acompañados por un muy buen grupo de jóvenes como (Sebastián) Luengo, (Augusto) Lamonega, (Pedro) Santiago. Y como todo equipo de Alejandro (Navallo), sobre todo defienden fuerte. Para ganar hay que minimizar los errores. Debemos cortarles el circuito de juego, no darles puntos fáciles, ni pérdidas de balón y rebotes ofensivos", analizó Queti.

Alejandro Navallo.

Navallo: "Tengo mucha confianza en el equipo"

"Mañana entrenamos y ya vamos armando situaciones defensivas, consignas, variantes ofensivas, mucho lanzamiento y el inflador de confianza, je".

El mensaje de Alejandro Navallo, minutos después de ganarle en la última fecha justamente al rival de hoy, graficaba el entusiasmo por lo que venía.

Y llegó el día. Lo más atractivo.

"Empìeza un campeonato nuevo. Los dos llegamos muy bien. San Lorenzo terminó tercero, detrás de los dos candidatos y nosotros hicimos una segunda etapa muy buena. Salvo el partido con Liniers que nos pasó por arriba, perdimos en la última bola con Estudiantes y ganamos cinco partidos, lo que nos hizo estar muy bien de confianza", apuntó el Colo.

Con toda su experiencia, Navallo respeta mucho a su rival. Aunque, claro, también se ilusiona con bajarlo.

"Hay que cortarle el circuito de (Luciano) Fortelli; es un equipo que prácticamente juega de memoria; (Franco) Ferrari está teniendo un torneo bárbaro, se suma la experiencia de Benedetti, Ríos Lodoli (hoy no juega), (Sebastián) Branciforte y chicos como (Alejo) Agulló, (Franco) Elichiry y (Joaquín) Coria que están teniendo muy buen campeonato". destacó.

"Es un equipo duro, fuerte, corren bien la cancha, son de ir para adentro", amplió.

De todos modos, su equipo cuenta con potencial para responder.

"Nosotros llegamos muy bien a los playoffs. Creo que la defensa es muy buena y por momentos nos lleva a ganar partidos. Corremos bien la cancha y tenemos a Leo (La Bella) y Jorge (García) ex excelente nivel. Después, contamos con la defensa de Marcos (Fernández) y un grupo de chicos que viene trabajando muy bien. Si bien en su momento dije que se había acelerado el proceso para jugar en Primera, hoy están respondiendo muy bien, no les está pesando. Ahora es el momento de demostrarlo en playoffs. Tengo mucha confianza en el equipo", resaltó Navallo.

Estudiantes (4º)-L.N. Alem (5º)

Por la posición final de ambos bien se puede presagiar que Estudiantes-L.N. Alem se trataría de la serie más pareja, aunque esto, lejos de ser algo absoluto.

El primer partido lo disputarán en el Osvaldo Casanova, contralor de Sebastián Giannino, Mariano Enrique y Joaquín Irrazábal.

En el albo ya no cuentan por lo que resta de la temporada con Gonzalo Martínez, Matías Couselo y Julián Rodríguez. A la vez que Jerónimo Mitoire sufrió un golpe ante Estrella y estará algo limitado.

La visita, en tanto, hoy y por el resto del torneo no contará nuevamente con Felipe Mandolesi y Juan Cruz Mambreti. Mientras que Patricio Zapata y Julián Turcato, ambos con esguinces, serán exigidos durante la entrada en calor para evaluar si pueden jugar.

En la fase regular, se ganaron de locales: Estudiantes 77 a 62 y L.N. Alem, 95 a 94.

Ariel Ugolini.

Ugolini: "Somos equipos similares"

Por el contexto en el que se le presentó el torneo, para Estudiantes tener la ventaja en playoffs ya es un verdadero logro.

"Es un orgullo para nosotros estar de nuevo en playoffs", reconoció el técnico Ariel Ugolini.

"Haberle ganado a Estrella y terminar terceros, sin hacer la mini tabla para definir el playoffs, para nosotros fue algo muy bueno, máxime que tenemos muchos menos jugadores que el torneo pasado, más los lesionados. Es un mérito muy grande del equipo", resaltó el DT.

"Con Alem -entendió- va a ser un lindo playoffs. Somos equipos similares. Por ahí vamos a tener que apuntar a bloquear mucho, porque tienen chicos altos. La media cancha también es buena, por lo que tendremos que ser muy intensos a la hora de defender. Obviamente, al margen de esto, en un playoffs vas modificando cosas durante los juegos".

Mauro Polla.

Polla: "La juventud del plantel hoy es una virtud"

La apuesta de Leandro N. Alem a los jóvenes resultó todo ganancia. Y eso se sintetiza en el quinto puesto. Aunque van por más.

"Por la regularidad que mostramos en el año, creo que la juventud del plantel hoy es una virtud, y deseamos que los chicos puedan transitar las series que nos toquen jugar con la frescura que hicieron durante la fase regular", se esperanzó el entrenador Mauro Polla.

"Estamos ilusionados con hacer una serie sólida y buscando nuestra mejor versión para estas instancias", avisó.

Él conoce tanto a su colega Ariel Ugolini como sus jugadores a sus rivales.

"Conocemos bien a Estudiantes y sus fortalezas e intentaremos frenar el goleo de sus principales vías. Hace varias fechas que el equipo está esperando los cruces. El torneo nos colocó en una posición que supimos mantener toda la fase regular (entre el 4 y 7) y entendemos que son cruces con resultados abiertos a cualquier equipo. Llegamos bien preparados y con mucha confianza en el plantel", aseguró.

Otro "torneo"

La división que se genera entre los ocho de arriba y los cuatro de abajo al finalizar la fase regular hace que en playoffs se jueguen "dos torneos" completamente diferentes.

Los dos ganadores de estas primeras series por la permanencia se enfrentarán y quien vuelva a vencer mantendrá la categoría. El perdedor (10º), en tanto, jugará con el tercero de Segunda.

Mientras que entre los dos perdedores de las series que comienzan hoy saldrá el descenso directo (12º) y el otro ganador (11º) jugará con el segundo de Segunda, es decir, quien pierda la final por el ascenso directo.

Villa Mitre (9º)-Sportivo (12º)

Con el mismo equipo que viene de ganarle al número 1, Villa Mitre tendrá que poner la cara jugando por la permanencia, ante Sportivo, iniciando en el José Martínez, con arbitraje de Marjorie Stuardo, Diego Kessler y Ariel Di Marco.

El local tendrá en el plantel a Jano Martínez, Federico Harina y Javier Bollo (se va a Ecuador el 15 de mayo), descartando ya a Valentín Duvanced y Álvaro Chervo, quienes también habían sumado minutos en el torneo local y quedaron liberados de la entidad tras la eliminación de la Liga Argentina.

En la fase regular, los dos triunfos correspondieron a la Villa, por 67 a 62 como local y 73 a 62, de visita.

Sebastián Acosta.

Acosta: "Nos encuentra en nuestra mejor versión"

Villa Mitre recién al final de la fase regular apeló a sus jugadores de Liga Argentina, aunque no le alcanzó para zafar de la zona permanencia.

"Éramos conscientes de que podíamos quedar en la zona baja y creo que la gran mayoría de los equipos jugamos con esa situación presente todo el tiempo", admitió el técnico Sebastián Acosta.

"Saber que no podíamos perder los últimos cinco partidos, más allá de que dependíamos de otro rival para quedar entre los ocho, nos fortaleció de la cabeza y nos dio el envión para saber seguir jugando con esa presión", analizó.

Hoy es algo que le juega a favor.

"El inicio de la serie nos encuentra en nuestra mejor versión. El equipo se hizo más largo con los jugadores de Liga Argentina y en este poquito tiempo hemos encontrado la pequeña química de equipo, algo que no es fácil, por tener que bajar a jugadores que habitualmente no estaban con nosotros. Tampoco es fácil para los chicos del torneo local, e inclusive para mí, que muchas veces hasta tuve que dirigirlos sin haber entrenado", señaló.

El foco, según Acosta, lo tienen en ellos mismos.

"Más allá del rival, tenemos que priorizar nuestro juego, imponer nuestro ritmo, jugar duro en defensa y correr como lo hacemos habitualmente. Estamos muy confiados y nos encontramos en un gran momento", destacó Acosta.

Miguel Loffredo.

Loffredo: "No es el rival que hubiéramos elegido"

Sportivo, en su regreso a la categoría, padeció todo el año las limitaciones del plantel.

"Sabíamos desde hace rato que íbamos a estar en esta instancia", reconoció el técnico Miguel Loffredo.

Eso tiene su costado positivo.

"Nos preparamos para esto. El equipo está bien, con ganas y energía. Los últimos juegos después del receso lo hicimos a buen nivel, podríamos haber ganado alguno y la llegada de Rodrigo Blanco y Cristian Velázquez nos potenció para ser más competitivos", resaltó.

El rival es el menos deseado.

"Obviamente Villa Mitre no es el rival que hubiéramos elegido nosotros ni Napostá si hubiera clasificado a jugar por el campeonato. Están amparados en un reglamento, con la inclusión de los jugadores de la Liga Argentina, después podemos estar de acuerdo o no, o debatir si no desvirtúa un poco la competencia, pero hay que hacerse cargo de esta situación y tratar de ser lo más competitivo posible. Vamos a dar lucha y veremos partido a partido si podemos llevarnos la serie. Sé que será muy difícil", admitió.

"Sabemos que no podemos jugar pelota por pelota, porque ahí perderíamos. Tenemos que cortarle la dinámica de juego y la comunicación de Jano Martínez y poder interior que tienen, haciendo un trabajo de congestión. Seguramente haremos defensas alternativas para eso", señaló el Colo.

Estrella (10º)-Bahía Basket (11º)

A Estrella se le esfumó en la última fecha la ilusión de ingresar entre los ocho y tendrá que remar para intentar mantener la categoría.

La primera prueba será ante Bahía Basket, iniciando en el barrio San Martín, con arbitraje de Nicolás Larrasolo, Lucas Andrés y Juan Agustín Matías.

Los locales descartaron para hoy a Mauro Blázquez y Federico Lambrecht (lesionados) y está en duda Gustavo Banchero.

De todos modos, la ausencia de Pepe Sánchez para lo que resta de la competencia -los partidos que jugó hizo competitivo a su equipo-, limita considerablemente a la visita.

El antecedente favorece a Estrella, que se impuso 106 a 61 en el Dow y 82-52 en el Luis Álvarez.

Luciano Deminicis.

Deminicis: "Estaba en los planes"

"No nos golpeó haber caído en la permanencia, era algo que estaba en los planes", admitió el DT Luciano Deminicis.

Estrella le ganó sin sobresaltos a su rival de hoy.

"El equipo sabe que en esta etapa lo anterior casi no cuenta. Son playoffs y es una historia diferente. Sí sabemos que hay que dar el máximo para ganar la serie y hacernos fuertes de local es la premisa", aclaró.

Laura Cors.

Cors: "No debería ser una carga"

Bahía sabe hace tiempo que llegaría este momento, el de jugar por la permanencia.

"Jugar esta instancia tiene un plus. Jugadores y cuerpo técnico, todos, vamos a poner un poco más", avisó la entrenadora Laura Cors.

"Tuvimos muchos partidos para ver a cada uno de los jugadores y particularmente con Estrella hicimos de local un buen partido y de visitante un mal juego. Vamos a buscar nuestra mejor versión para poder llegar al final compitiendo", contó.

"No hay dudas de que para ganar alguno de los juegos tenemos que subir un escalón en la defensa, que es lo que nos cuesta y no caer en los baches, producto de la juventud, que tiene que ver con distracciones defensivas y falta de firmeza en ataque", argumentó.

La entrenadora tiene su lectura para lo que empezarán a jugar hoy: "No debería ser una carga, sino, un lindo desafío", definió.